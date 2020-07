KOERS KORT. Omloop van het Houtland gaat door - Canadees Dal-Cin wint derde rit in virtuele Tour De wielerredactie

11 juli 2020

17u46 3

74e editie Omloop van het Houtland krijgt groen licht

De organisatoren van de Omloop van het Houtland hebben de knoop doorgehakt. Er komt op woensdag 23 september wel degelijk een 74e editie van deze categorie 1.1-wedstrijd. Het comité kreeg eerder al de goedkeuring van startgemeente Middelkerke en finishplaats Lichtervelde en na een algemene vergadering werd beslist er vol voor te gaan.

Het deelnemersveld kan nu ook vorm krijgen. “Wij kunnen nu echt alles beginnen officialiseren. Er zullen minstens drie teams uit de WorldTour aan de start komen in Middelkerke. Dat zijn Team Jumbo-Visma, Lotto-Soudal en Team Sunweb. Of dat er nog meer worden, zal de toekomst uitwijzen. Alles moet immers financieel haalbaar blijven, maar ons deelnemersveld zal er zoals steeds wel zeer mooi uitzien. Zeker nu de teams weten dat onze wedstrijd plaatsvindt. Het parcours blijft, met uitzondering van enkele plaatsen waar er wegenwerken zijn, zo goed als hetzelfde. Het is vooral een opluchting dat we ons voorbereidend werk kunnen afmaken”, verduidelijkt Deblaere.

Vorig jaar ging de zege naar Max Walscheid. De Duitser haalde het na een sprint met vijf van Dries de Bondt en de Nederlander Taco van der Hoorn.

Canadees Dal-Cin wint derde rit in virtuele Tour de France

De Canadees Matteo Dal-Cin (Rally) heeft zaterdag de derde etappe van de virtuele Tour de France op zijn naam geschreven. Dal-Cin haalde het na 48 kilometer in een sprint voor de Brit Jake Stewart (Groupama-FDJ Continental) en de Australiër Callum Scotson (Mitchelton-Scott). Vorige week wonnen de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (NTT) en de Fransman Julien Bernard (Trek-Segafredo) de eerste twee etappes in de virtuele Tour. NTT blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

Bij de vrouwen triomfeerde de Duitse Tanja Erath (Canyon SRAM Racing) voor de Amerikaanse Chloé Dygert (Twenty 20) en de Britse April Tacey (Drops), winnares van de eerste etappe. Het team TIBCO-Silicon Valley Bank staat aan kop in de algemene rangschikking.

De virtuele Tour de France, ook georganiseerd door ASO, telt zes etappes en wordt verreden op het populaire Zwift-platform. De vierde rit vindt zondag plaats en ritten vijf en zes zijn voor het weekend van 18 en 19 juli.

