KOERS KORT. Oleg Tinkov weerlegt overnamegerucht rond Team Sky: "Dat nieuws is bullshit" - Zieke Kaptheijns past voor Lille en Hoogstraten

08 februari 2019

“Tinkov wilde Team Sky overnemen voor 20 miljoen euro per jaar”

Dave Brailsford, teambaas van Team Sky, had volgens het Spaanse AS een bod van Oleg Tinkov gekregen om de ploeg voor twintig miljoen euro per jaar te sponsoren. Sky, de naamsponsor van de wielerploeg, stopt aan het einde van het jaar, waardoor de toekomst van de succesvolste ploeg van de laatste jaren onzeker is. Tinkov, in het verleden sponsor van meerdere wielerploegen, belde volgens AS vlak na het bekendmaken van het nieuws met Brailsford.

Zijn voorwaarde om het geld neer te leggen was echter wel dat hij de structuur en de naam van de ploeg kon gaan bepalen. Brailsford weigerde het voorstel. Tinkov zelf liet intussen bij Cyclingnews weten dat het hele verhaal opgeklopt is. De Rus deed het nieuws af als “bullshit”. De excentriekeling sponsorde voor het laatst in 2016 een wielerploeg, het toenmalige Saxo-Tinkoff. Bij die ploeg reden onder meer Alberto Contador en Peter Sagan.

Zieke Maud Kaptheijns past voor Lille en Hoogstraten

De Nederlandse Maud Kaptheijns moet wegens ziekte forfait geven voor de Krawatencross in Lille (zaterdag) en de Superprestigemanche in Hoogstraten (zondag). Dat laat Roompot - Charles Cycling Team weten.

“Slecht nieuws voor Maud Kaptheijns. Ze is al de hele week geveld door griep en zal dit weekend niet aan de start verschijnen van de Krawatencross in Lille of de Superprestige in Hoogstraten. Word snel beter, Maud”, klinkt het.

Kaptheijns won begin december de Brico Cross in Essen en liet zich daarna opmerken met derde plaatsen in zowel het Nederlands kampioenschap als de wereldbekermanche in het Franse Pontchâteau. Het WK in Bogense werd met een 25e plaats wel een teleurstelling. In de Superprestige is ze na zes manches gedeeld zesde.

Volgend seizoen draagt de 24-jarige Kaptheijns het shirt van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.