KOERS KORT. Ochowicz wil Van Avermaet, die dan tóch het EK rijdt, als kopman in nieuwe ploeg - Ben Hermans verovert de eindzege in Ronde van Oostenrijk

14 juli 2018

Ben Hermans verovert de eindzege in Ronde van Oostenrijk

Ben Hermans (Israel Cycling Academy) verzekerde zich van eindwinst in de Ronde van Oostenrijk. Op de slotdag pakte de Italiaan Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) zijn derde ritzege van de week.

De achtste en laatste etappe in Oostenrijk, 163 kilometer lang op een heuvelend parcours, werd gedomineerd door een vlucht van vijf, die erin slaagde uit de greep te blijven van het peloton: Lachlan Morton, Alexey Lutsenko, Nikolay Mihaylov, Nick van der Lijke en Giovanni Visconti. Die laatste trok op de streep aan het langste eind na een prangend sprintje tegen Lutsenko. Visconti's team Bahrein-Merida won maar liefst vijf van de acht etappes in Oostenrijk, waarvan drie dankzij Visconti.

In de achtergrond werd Hermans halfweg de rit nog aangevallen door uitdager Dario Cataldo en diens Astanateam, maar de Limburger kraakte niet en kroont zich zo tot eindwinnaar. Hij is de derde Belg die daarin slaagt, na Stijn Devolder (2007) en Frank Vandenbroucke (1996). De Oostenrijker Hermann Pernsteiner, een ploegmaat van Visconti, werd tweede in de eindstand, Cataldo derde.

Ochowicz wil Van Avermaet, die dan tóch het EK rijdt, als kopman in nieuwe ploeg

Wielrennen Jim Ochowicz is lang niet uitgespeeld in de aanslepende transfersoap rond Greg Van Avermaet. De huidige teammanager van BMC heeft zijn nieuwe project voor 2019 helemaal rond en wil de olympische kampioen en geletruidrager uitspelen als boegbeeld en kopman.

Over de vorm en inhoud van de nieuwe (WorldTour-) ploeg zou Ochowicz maandag, op de eerste rustdag van de Tour in Annecy, meer toelichting geven. Afgelopen week lekte uit dat de Poolse schoenenfabrikant CCC het reeds beschikbare budget van de Amerikaan (15 miljoen euro, via Sophos, Tag Heuer, etc.) kan optrekken tot 25 miljoen euro, vergelijkbaar dus met de financiële slagkracht van BMC. In werkelijkheid neemt de Poolse commerciële omroep Polsat Group, eigenaar van het gelijknamige procontinentale team, de WorldTourlicentie van BMC over.

Oprichter Zygmunt Solorz-Zak behoort volgens de meest recente Forbes-ranking tot de vijf meest gefortuneerde zakenlui van Polen. Absolute voorwaarde voor zijn engagement is wel dat hij een deel van zijn huidige rennerskern en personeel kan integreren in 'Och's team. Polsat stuurt met andere woorden wel degelijk aan op een fusie. Giant, van zijn kant, wordt opnieuw genoemd als mogelijke fietsensponsor.

Ochowicz zelf startte inmiddels intensieve onderhandelingen op met de beoogde renners. Bedoeling is om zijn project uit te bouwen rond Greg Van Avermaet en een flink deel van zijn huidige entourage, waartoe nogal wat Belgen behoren. Ook Jürgen Roelandts werd benaderd. De managers van de verschillende renners zakken maandag af naar Annecy, waar mogelijk een aantal knopen kunnen worden doorgehakt.

Voor de goeie orde: Van Avermaet heeft al een fraai bod van Dimension Data op zak. Een bod dat er zo mogelijk nóg aantrekkelijker zal uitzien mocht cosponsor Deloitte daar aan boord blijven. Het Britse auditbureau twijfelt nog over zijn verdere sponsorship in de wielerwereld. Bij Dimension Data zou Van Avermaet hoe dan ook verder kunnen blijven koersen op zijn vertrouwde BMC-fietsen. Samen met schoonbroer Rik Verbrugghe baat hij ook de BMC Concept Store in Eke uit. (JDK/BA)

Van Avermaet krijgt groen licht voor EK

Greg Van Avermaet rijdt op zondag 12 augustus dan tóch het weg-EK in het Schotse Glasgow. Zijn BMC-team zette daarvoor het licht op groen. "We hebben de Europese Wielrenunie (UEC) uiteindelijk beloofd om twee van onze renners ter beschikking te stellen: Greg voor de Belgische wegselectie en de Zwitser Stefan Küng voor de individuele tijdrit. De rest hebben we echt nodig om de plaatsen in te vullen in ons eigen drukke koersprogramma", aldus teammanager Allan Peiper.

Van Avermaet deelt op het EK het kopmanschap met Wout van Aert. Philippe Gilbert past. Hij rijdt wel de BinckBank Tour (13-19/8). Ook Van Avermaet zet aan in de Belgisch-Nederlandse WorldTour-rittenkoers. Meteen na afloop van de Europese titelstrijd zal hij met een speciaal georganiseerde chartervlucht vanuit Glasgow worden overgevlogen naar Schiphol.

Andere certitudes in de Belgische EK-selectie zijn Jasper Stuyven en Xandro Meurisse. (JDK)

40 extra mecaniciens bij Team Sky

De etappe van Arras naar Roubaix staat ook bij de klassementsrenners met rood aangestipt. Zowat alle topteams streven ernaar om op elk van de 15 kasseistroken minstens één mecanicien in te zetten. Die hebben elk een paar wielen én een aantal drinkbussen bij zich. Een aantal teams wil echt niéts aan het toeval overlaten. En uiteraard spant ook nu weer Team Sky de kroon. "In totaal hebben wij ruim 40 extra mensen opgetrommeld om onze renners te depanneren", vertelt Sky-ploegleider Servais Knaven. "We streven er naar om elke 600 meter op de kasseien iemand te hebben. Daar is heel wat werk ingekropen, maar we hebben het voordeel dat we onze service course in Deinze hebben, wat ervoor zorgt dat het praktisch goed te regelen is." (DNR)