KOERS KORT. O'Connor wint koninginnenrit in Bessèges - Vandenbergh mogelijk bezig aan laatste jaar

08 februari 2020

18u30 1

O’Connor wint koninginnenrit in Bessèges, Cosnefroy is nieuwe leider

Ben O’Connor (NTT) heeft de koninginnenrit in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) op zijn naam geschreven. Na 138,7 kilometer van Le Pont du Gard naar Le Mont Bouquet had de 24-jarige Australiër 16 seconden voor op zijn landgenoot Simon Clarke, die in een sprint met twee de Pool Kamil Malecki achter zich liet. Laurens Huys was met een zevende plaats op 36 seconden beste Belg.

De 24-jarige Fransman Benoît Cosnefroy (AG2R) loste zijn landgenoot Alexys Brunel af als leider. Brunel, winnaar van de openingsrit, is nu op 24 seconden tweede. De Italiaan Alberto Bettiol heeft als derde 40 seconden goed te maken. Edward Planckaert is als zesde op 1:12 beste Belg en ook Huys, achtste op 1:28, kwam de top tien binnen.

Zeven renners, met daarbij twee Belgen, sloegen al vroeg in de wedstrijd de handen in elkaar. Dimitri Claeys en Lionel Taminiaux hadden het gezelschap van Simon Clarke, Ben O’Connor, Kamil Malecki, Maxime Cam en Jose Gonçalves. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, waarin AG2R en Arkéa-Samsic controleerden.

Op 50 kilometer van het eind nam NTT de wedstrijd in handen. Drie van hen, Michael Gogl, Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren maakten de oversteek naar voren, ook Damien Touzé sloot nog aan. Elf leiders dus, waarvan vier van NTT. Achter hen namen AG2R en Total Direct Energie het initiatief in de achtervolging. Ze brachten hun achterstand onder de minuut op 12 kilometer. Aan de voet van de slotklim, Le Mont Bouquet, bedroeg het verschil nog 40 seconden. Finaal bleven enkel O’Connor en Clarke vooraan over en ondanks verschillende aanvallen uit het peloton, raapte niemand hen nog op.

O’Connor ontdeed zich van Clarke in de slotkilometer en pakte zijn derde profzege. In 2017 won hij een rit in de Ronde van Oostenrijk (2.1), in 2018 een etappe in de Tour des Alpes (2.BC). De 50ste Ster van Bessèges eindigt zondag met een tijdrit over 10,7 kilometer in Alès.

Vandenbergh mogelijk bezig aan laatste jaar

Stijn Vandenbergh (35) zet eind dit jaar mogelijk een punt achter zijn carrière. Vandenbergh heeft zichzelf tot na het klassieke voorjaar de tijd om de knoop door te hakken. “Als dat goed is, ga ik misschien nog een jaartje door. Indien niet, dan wordt dit mijn laatste seizoen. Het enthousiasme is weg. Ik weet niet wat ik na het wielrennen ga doen, maar ik ga niet in het wielrennen blijven.”

Vandenbergh werd in 2007 profwielrenner bij Unibet. In 2014 werd hij vierde in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke. Hij is sinds 2017 actief bij AG2R-La Mondiale.

Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) boekt dag- en eindwinst

Phil Bauhaus heeft de slotrit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Duitser van Bahrain-McLaren haalde het na 144 van Princess Nourah University naar Al Masnak in de sprint voor de Fransman Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) en de Nederlander Arvid De Kleijn (Riwal Readynez Cycling Team). Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) finishte als vierde. Bauhaus is ook eindwinnaar voor Bouhanni.

De laatste etappe kende een nerveus koersbegin met tal van aanvallen. Uiteindelijk zou een groep van vier wegrijden uit het peloton: Jon Irisarri, Ángel Madrazo, Nigel Ellsay en Richard Jones. Ze reden een voorsprong van 3:30 bij elkaar op het peloton, waar Bahrain-McClaren en Arkea-Samsic voor hun snelle jongens werkten.

De bonus liep snel terug, te snel zelfs, en dat zorgde niet alleen voor een hoog tempo, maar ook nervositeit. Er werd maar liefst drie keer gevallen in de laatste 50 km, onder meer Youcef Reguigui en alweer Mark Cavendish lagen op de grond. Uiteindelijk zou de kopgroep op 5,5 km bijgebeend worden waarna de sprintvoorbereiding begon op de slechte wegen richting finish.

In de sprint lanceerde Cavendish zijn ploegmaat Bauhaus perfect. De Duitser voelde Bouhanni oprukken en week wel ‘heel professioneel’ van zijn lijn af en pakte zo de zege, z’n tweede in de Saudi Tour en ook goed voor eindwinst. Hij haalt het met twee seconden voorsprong op Bouhanni en 13 tellen op Rui Costa. Het is voor de 25-jarige Duitser zijn eerste eindwinst in een rittenkoers.

Sebastian Langeveld en Thimo Willems breken sleutelbeen, Moschetti zijn dijbeen

Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Sebastian Langeveld (EF Education) hebben bij een val in de derde etappe van de Ster van Bessèges allebei hun sleutelbeen gebroken. De 35-jarige renner van Education First kwam ten val en moest opgeven. Dries De Bondt won de rit. De Ster van Bessèges (2.1) was de eerste wegwedstrijd van Langeveld dit jaar. De Nederlander is net als Sep Vanmarcke een van de speerpunten van de Amerikaanse ploeg in de voorjaarsklassiekers, maar zal enkele weken moeten herstellen. In 2011 won Langeveld Omloop Het Nieuwsblad. Hij haalde ook het podium in Parijs-Roubaix (derde in 2017, na Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar) en Kuurne-Brussel-Kuurne (tweede in 2008, na Steven de Jongh).

De 23-jarige Willems, tweedejaarsprof, kwam na 40 km koers ten val. Hij werd met een sleutelbeenbreuk en veel schaafwonden afgevoerd naar het ziekenhuis van Aisle, zo liet zijn ploeg weten. De Italiaan Matteo Moschetti (Trek-Segrafredo) kwam evenmin ongeschonden uit de derde rit. Hij brak bij een val zijn dijbeen.

Leider Hindley wint koninginnenrit in Herald Sun Tour

Jai Hindley (Sunweb) heeft de koninginnenrit in de Herald Sun Tour gewonnen. De Australiër haalde het na 106,6 km op Mount Buller in een sprint met twee bergop voor zijn landgenoot Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team). Jay Vine (Nero Continental) finishte enkele tellen later als derde. Het is voor Hindley zijn tweede overwinning in de Australische rittenkoers. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement en heeft nu tien seconden voorsprong op Sebastian Berwick. Zondag eindigt de wedstrijd. Vorig jaar kroonde Dylan van Baarle zich tot eindwinnaar, maar de Nederlander is er nu niet bij.

. Uitslag:

1. Jai Hindley (Aus/Sunweb) in 3u01:25

2. Sebastian Berwick (Aus) z.t.

3. Jay Vine (Aus) 0:09

4. Jesse Ewart (Aus) 0:17; 5. Neilson Powless (VSt); 6. Nick Schultz (Aus) 0:22; 7. Damien Howson (Aus); 8. James Piccoli (Can) 0:23; 9. Marcos Garcia (Spa); 10. Thomas Lebas (Fra) 0:30

. Stand:

1. Jai Hindley (Aus/Sunweb) in 12u51:45

2. Sebastian Berwick (Aus) 0:10

3. Damien Howson (Aus) 0:36

4. Neilson Powless (VSt) 0:51; 5. Jesse Ewart (Aus) 1:26; 6. Jay Vine (Aus) 1:36; 7. Michael Storer (Aus); 8. Thomas Lebas (Fra) 1:55; 9. Rudy Porter (Aus) 2:32; 10. James Oram (NZe) 2:50