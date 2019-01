KOERS KORT. Nog meer kans op waaiers in Scheldeprijs, maatregelen na spoorwegincident van vorig jaar De wielerredactie

Weinig veranderingen in het parcours van de Scheldeprijs. In 2018 stak de wedstrijd de grens over en ging het peloton voor het eerst van start in Terneuzen. Ook op 10 april 2019 zal Terneuzen dienen als vertrekplaats. Nadien zal de meute net zoals vorig jaar maar wel iets langer door de provincie Zeeland trekken, waardoor er nog meer kans op waaiers ontstaat. Nadien zetten de renners koers richting Schoten, waar de klassieke finale wacht. Wel worden er in Schoten twee in plaats van drie rondes afgehaspeld. Na het incident van vorig jaar - er werden heel wat renners uit koers genomen omdat ze een gesloten spoorwegovergang negeerden - wilde de organisatie minder spoorwegovergangen. Die gaan nu van vier naar twee, maar daardoor moet er wel een extra lus van 20 kilometer gemaakt worden in Zeeland waardoor er een lokale ronde in Schoten sneuvelt. Vorig jaar sprintte Fabio Jakobsen naar de zege.

Aan de 107de editie van de Scheldeprijs doen 10 WorldTour-teams en 18 procontinentale teams mee. De namen: BORA-hansgrohe, Deceuninck-Quick.Step, EF Education First, Lotto-Soudal, Team Dimension Data, Team Katusha Alpecin, Team Sky, Sunweb, Trek-Segafredo, UEA Team Emirates, Androni, Cofidis, Corendon-Circus, Direct Energie, Israël Cycling Academy, Riwal Readynez, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa Samsic, Vital Concept, Wallonie Bruxelles en Wanty-Gobert.

Viviani kopman in Cadel Evans Great Ocean Road Race

Elia Viviani is het speerpunt van Deceuninck-Quick.Step in de Cadel Evans Great Ocean Road Race van 27 januari. De Italiaan finishte vorig jaar tweede en rekent op de steun van Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Mikkel Honoré, James Knox, Michael Morkov en Fabio Sabatini (ITA). “We zijn zeer gemotiveerd om een goed resultaat te boeken”, vertelt ploegleider Rik Van Slycke. “Maar het wordt niet makkelijk, want er is een sterk deelnemersveld. Maar we hebben een plan en kunnen met meer dan één pion de finale kleuren. Ondanks de hitte zijn we klaar voor de strijd.”