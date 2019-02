KOERS KORT. Nizzolo wint in Oman, Lutsenko eindlaureaat - Fietsen gestolen in Ruta del Sol - Pauwels naar UAE Tour De wielerredactie

21 februari 2019

Nizzolo sprint het snelst, Lutsenko eindwinnaar in Oman

De Kazak Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) moest de eindzege in de Ronde van Oman (2.BC) niet meer afstaan op de slotdag. De Italiaan Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data) sprintte daarin naar ritwinst.

Ook in de korte slotetappe van 135 km naar de Matrah Corniche lieten de Belgen zich zien in de aanval: Nathan Van Hooydonck (CCC Team) trok opnieuw een aanval in gang, en kreeg deze keer het gezelschap van landgenoot Stijn Vandenbergh (Ag2R - La Mondiale), de Canadees Adam de Vos en de Fransman Alexis Guerin.

De twee Belgen gingen samen met de Canadees de laatste van drie lokale ronden van 7,5 kilometer in met een voorsprong van 25 seconden op het peloton, dat was opgeschrikt door een valpartij. Die had onder meer de opgave van ritwinnaar Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates) geëist en ook het nummer 2 in het klassement, de Italiaan Domenico Pozzovivo, moest achtervolgen.

In de laatste vier kilometer werden de vroege vluchters toch terug bij het nekvel gegrepen en kon het peloton zich opmaken voor de voorspelde sprint. Daarin haalde Nizzolo het voor zijn landgenoten Sonny Colbrelli en Davide Ballerini. Het is de eerste zege van de 30-jarige Italiaan voor zijn nieuwe team Dimension Data. Boris Vallée (zesde) en Amaury Capiot (achtste) haalden de top tien van de dag.

In de eindstand veranderde weinig tot niets: Lutsenko volgt zichzelf op als eindwinnaar en heeft zo op amper vijf koersdagen tijd al vier overwinningen op zijn palmares voor 2019 gezet. Pozzovivo sluit af als tweede, de Spanjaard Jesus Herrada als derde. Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles) is de beste Belg in de eindstand op plaats zeven.

Pauwels naar UAE Tour

CCC trekt met Serge Pauwels naar de UAE Tour (24 februari - 2 maart). Onze 35-jarige landgenoot krijgt Patrick Bevin, Victor De La Parte, Alessandro De Marchi, Jakub Mareczko, Łukasz Owsian en Joey Rosskopf mee. “We willen goed openen in de ploegentijdrit”, verklaart sportdirecteur Jackson Stewart. “Verder zullen we ons met Jakub Mareczko concentreren op de sprintetappes en willen we met Patrick Bevin goed eindigen in het algemene klassement. Voorts hebben we verschillende type renners mee, waardoor we bij elke gelegenheid een resultaat kunnen neerzetten.”

Vital Concept-B&B Hotels kreeg dieven over de vloer

De Ruta del Sol kreeg afgelopen nacht dieven over de vloer. VeloPro weet immers dat twaalf van de veertien wegfietsen van Vital Concept-B&B Hotels zijn gestolen. Aan de tijdritfietsen werd niet geraakt. Even was er onzekerheid of de Franse pro-continentale wielerploeg kon starten in de tweede etappe van de Spaanse rittenkoers. Uiteindelijk vielen er verschillende oplossingen uit de bus. Een fietszaak leende enkele Orbea-fietsen uit terwijl ook Euskadi-Muris en Fundación Euskadi tweewielers ter beschikking stelde. Zo gingen ze deze ochtend toch van start.

