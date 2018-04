Koers kort: Nieuw-Zeelander George Bennett kopman LottoNL-Jumbo in Giro Redactie

24 april 2018

11u48

Bron: Belga 0 Wielrennen LottoNL-Jumbo rekent volgende week op de Nieuw-Zeelander George Bennett in de Ronde van Italië. Ook onze landgenoot Gijs Van Hoecke mag de kleuren van het Nederlandse team in de Giro verdedigen.

Bennett finishte recent in de Tour of the Alps op de vijfde plaats. Voordien eindigde hij in de Ronde van Catalonië als zesde. De 26-jarige Van Hoecke moest in de Tour of the Alps tevreden zijn met de 84ste plaats. In de Ronde van Abu Dhabi werd hij 53ste.

LottoNL-Jumbo doet voorts beroep op Robert Gesink, die in december al liet weten dit jaar zowel de Giro als de Tour te rijden. De 31-jarige Nederlander mikt in de Giro, en later ook in de Tour, op ritzeges. Hij won in 2016 in de Ronde van Spanje een bergrit.

Voorgaande jaren leidde Steven Kruijswijk de Nederlandse formatie in de Giro, maar hij is ditmaal niet van de partij. De 30-jarige Nederlander richt zich dit jaar op de Ronde van Frankrijk.

De selectie van LottoNL-Jumbo:

George Bennett (NZe), Robert Gesink (Ned), Jos van Emden (Ned), Danny van Poppel (Ned), Bert-Jan Lindeman (Ned), Koen Bouwman (Ned), Enrico Battaglin (Ita) en Gijs Van Hoecke (Bel).