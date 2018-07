KOERS KORT. Nibali wil via Vuelta naar WK - Debusschere trekt samen met oude bekende naar Katusha-Alpecin Redactie

23 juli 2018



Optimistisch? Nibali wil via Vuelta naar WK

Wat brengt het wielerseizoen nog voor Vincenzo Nibali? De Italiaan brak een ruggenwervel bij zijn val op Alpe d'Huez, maar zijn ploeg gelooft dat hij eind volgende maand fit aan de start van de Vuelta kan verschijnen. Via de Ronde van Spanje wil de 33-jarige winnaar van Milaan-Sanremo zich klaarstomen voor het WK in Innsbruck, misschien wel het grootste doel van zijn seizoen.

"Het optimistische plan is dat Nibali de Vuelta zal rijden", bevestigde Bahrain-Merida-ploegleider Rik Verbrugghe bij Sporza. "Onze ploegarts heeft al aangegeven dat het de goede richting uitgaat en ik veronderstel dat de Ronde van Spanje wel haalbaar zal zijn. Zeker met het WK in het achterhoofd." Nibali draagt inmiddels al een korset om zijn gebroken wervel te ondersteunen en hij begon al aan zijn revalidatie in het zwembad.

De blik van Nibali is dus alweer naar de toekomst gericht. Maar zijn werkgever is de val nog niet vergeten. Nibali bleef op Alpe d'Huez haken achter de draagriem van een fototoestel van een fan nadat zijn zicht belemmerd werd door Bengaals vuurwerk. Volgens La Gazzetta Dello Sport denkt Bahrain-Merida eraan om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Tourorganisator ASO. "Het is uit principe dat de ploeg iets wil doen", zei Verbrugghe nog. "We willen iedereen doen inzien dat er een oplossing moet worden gevonden. De politie, organisatie, UCI en de ploegen zullen eens aan tafel moeten zitten. Ik denk dat er eens goed moet worden nagedacht over wat we kunnen doen. Renners mogen nooit het slachtoffer worden van het publiek." (TLB)

Exit Greipel, enter Ewan

'Ja oder nein?' Het was de enige vraag die André Greipel - 93 UCI-zeges in 8 jaar Lotto - nog moest beantwoorden nadat hij van Paul De Geyter, CEO van Lotto-Soudal, in de aanloop naar deze Tour een nieuw contractvoorstel had gekregen. Aangepast aan zijn huidige, correct geschatte marktwaarde, heette het. Lees: zowat de helft minder 'duur' dan de prijs die zijn manager Olaf Albrecht hem toedichtte.

Bij het Belgische WorldTourteam hadden ze er een goed oog in. Het water tussen beide partijen leek lang niet meer zo diep als het enkele weken geleden was geweest. Tot gisteren. Plots: een gortdroog communiqué. 'Lotto-Soudal en André Greipel brengen u op de hoogte dat er een einde komt aan de samenwerking na acht succesvolle jaren.' Verzonden nadat de 36-jarige Duitser zijn ploegmaats via het WhatsApp-groepje op de hoogte had gebracht van zijn vertrek.

De symbolische wissel is dus een feit: exit Greipel, enter de veel jongere (24) en snellere Australiër Caleb Ewan, die overkomt van Mitchelton-Scott. Rest de vraag waar Greipel precies zijn rijke carrière zal afsluiten. Alleszins niet bij Bahrain-Merida. "Greipel is nooit in beeld geweest bij ons", zegt sportdirecteur Rik Verbrugghe. "Zijn maatje Marcel Sieberg is enkel aangetrokken in dienst van Phil Bauhaus." Het Franse procontinentale Fortuneo-Samsic, dan maar? Teammanager Emmanuel Hubert wil er alleszins heel graag een topspurter bij.

Debusschere naar Katusha

Jens Debusschere zet zijn wielercarrière verder bij Katusha-Alpecin. De 28-jarige Dadizelenaar reed sinds zijn profdebuut in 2011 onafgebroken voor het Lotto-team, werd in 2014 in Wielsbeke Belgisch kampioen en won in 2015 een rit in Tirreno-Adriatico en in 2016 Dwars door Vlaanderen. Bij Katusha-Alpecin krijgt hij met Jenthe Biermans, Steff Cras en Baptiste Planckaert drie andere Belgen als ploegmaat en... Dirk Demol, die overkomt van Trek-Segafredo, als ploegleider. Geen verrassende overstap, aangezien Demol met onder meer manager José Azevedo, communicatieverantwoordelijke Philippe Maertens en verzorger Ryszard Kielpinski een aantal ouwe US Postal/Discovery/ RadioShack-getrouwen terugvindt bij de Russische WorldTour-ploeg. (JDK/DNR)