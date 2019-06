KOERS KORT. Nibali verlaat Bahrain-Merida - korte Ardennenrit scherprechter in BinckBank Tour De wielerredactie

04 juni 2019

16u36

Korte Ardennenrit in Houffalize scherprechter in vijftiende editie BinckBank Tour

Een korte Ardennenrit met start en aankomst na 96,2 kilometer in Houffalize is de blikvanger van de vijftiende editie van de BinckBank Tour, die op maandag 12 augustus van start gaat, zo maakten de organisatoren van de Belgisch-Nederlandse WorldTour-wedstrijd dinsdag tijdens een informeel persmoment in het Nederlandse Eindhoven bekend.

Organisator Golazo had voordien al met mondjesmaat etappes bekendgemaakt, maar op het volledige parcours van de editie van dit jaar was het wachten tot vandaag/dinsdag. De rittenkoers begint met een etappe van Beveren naar Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (167,7km), met onder meer een passage over het Verdronken Land van Saeftinghe. Daags nadien is er een sprintersetappe met start in Blankenberge en aankomst na 167,9 kilometer in Ardooie. Ook de derde etappe met start en aankomst in Aalter (137,8km) springt in het oog en is een gepast eerbetoon aan de honderdste verjaardag van oer-Flandrien Briek Schotte met drie maal de passage over de pittige kasseistrook aan Brieks standbeeld in Kanegem.

Op dag vier is er dan de klimetappe in Houffalize, net geen 100 kilometer, bestaande uit drie rondjes met telkens de forse beklimmingen van Bois des Moines en Saint-Roch, de jaarlijkse openingsklim in Luik-Bastenaken-Luik. Ook de rest van de rit is het op geen enkel moment vlak op deze Belgische feestdag.

Vrijdag trekt het peloton van de enige meerdaagse UCI-WorldTour-wedstrijd in de Lage Landen van Riemst opnieuw de grens over richting het Nederlandse Venray (184,9km). Op zaterdag is er vervolgens een individuele tijdrit over 8,5km in het centrum van Den Haag, zondag volgt de slotrit in de Vlaamse Ardennen tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen (178,6km), waar de finish net zoals de voorbije jaren op de Vesten ligt, aan de voet van de Muur.

Vorig jaar won de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Merida), voor de Australiër Michael Matthews en Tim Wellens. Die laatste won in 2014 en 2015 en is de enige Belg op de erelijst.

Brent Van Moer debuteert maand eerder dan gepland bij de profs

De 21-jarige Brent Van Moer maakt een maand vroeger dan oorspronkelijk gepland de overstap van de U23-ploeg van Lotto Soudal naar het WorldTourteam. Hij zette zijn handtekening onder een tweejarig profcontract en debuteert in de Hammer Series Limburg (7-9 juni). Van 12 tot 16 juni neemt hij ook deel aan de Baloise Belgium Tour.

De regerende Belgische beloftekampioen tijdrijden behaalde vorig jaar zilver op het U23-wereldkampioenschap tegen de klok in Innsbruck. In 2018 werd Van Moer tweede in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, een wedstrijd die hij als junior wist te winnen. Net als in 2018 werd Van Moer dit jaar zesde in de belofteversie van Parijs-Roubaix.

“Uiteraard is het spannend om prof te worden”, laat Van Moer optekenen. “Mijn sterktes bevinden zich in het tijdrijden en de klassiekers. Lotto Soudal is daarom de perfecte omgeving om mezelf daarin verder te ontwikkelen. Vooral op vlak van tijdrijden werkte ik binnen de nationale ploeg al vaak samen met Kevin De Weert. Het is dan ook leuk dat hij bij Lotto Soudal aan de slag is als performance manager. Natuurlijk hoop ik ook veel bij te leren van een wereldtopper tegen de klok zoals Victor Campenaerts. In de klassiekers kan ik leren van grote renners zoals Tiesj Benoot en Tim Wellens. In de toekomst moeten wedstrijden zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen me echt liggen dankzij de lastigheidsgraad van die koersen en mijn grote motor.”

Nibali verlaat na dit seizoen Bahrain-Merida voor Trek-Segafredo

Vincenzo Nibali, onlangs nog tweede in de Giro, zal na dit seizoen Bahrain Merida inruilen voor Trek-Segafredo. Massimo Zanetti, eigenaar van het koffiebedrijf Segafredo, bevestigt de komst van de 34-jarige Italiaan in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. “Vincenzo is de beste renner uit Italië en een van de beste renners ter wereld.”

Nibali won in 2014 de Ronde van Frankrijk en in 2010 de Vuelta. In 2013 en 2016 was hij de beste in de Giro. In de voorbije Ronde van Italië moest de Haai van Messina zijn meerdere erkennen in de Ecuadoriaan Richard Carapaz.

Nibali zal voor twee jaar tekenen bij Trek-Segafredo. De overgang zal pas op 1 augustus officieel bekendgemaakt worden, in overeenstemming met de UCI-regels. De Italiaan rijdt sinds 2017 voor Bahrain Merida. Voorheen trad hij aan voor Fassa Bortolo, Liquigas en Astana.

79ste Ronde van Luxemburg zoekt opvolger voor Andrea Pasqualon

Van morgen 5 juni tot en met zondag 9 juni wordt de Ronde van Luxemburg verreden. Er komen met Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Corendon-Circus en Wallonie-Bruxelles vier Belgische teams aan de start. De organisatoren wisten voor hun 79stee editie geen enkel WorldTourteam te strikken.

Traditioneel wordt de Ronde van Luxemburg op gang getrapt met een proloog in de straten van de hoofdstad. In het 2,1 kilometer lange traject zit een pittige helling. Donderdag volgt tussen Luxemburg en Hautcharage de eerste rit in lijn. Daarin zijn drie beklimmingen opgenomen. In Hautcharage werken de renners na 168,9 kilometer nog twee plaatselijke ronden van elk 11,2 kilometer af.

Daags nadien trekt de karavaan vanuit Steinfort naar Rosport, nabij de Duitse grens. Het venijn zit hem daar in de staart. Met de beklimming van de Michelsbierg, op 16 kilometer van de finish, en de Boursdorf, op 13 kilometer van de meet, zullen de spurters wellicht niet aan hun trekken komen. Zaterdag is er de etappe tussen Mondorf-les-Bains en Diekirch. Daarin zijn vijf beklimmingen voorzien. De aankomstlijn ligt aan de Kazerne Grand-Duc Jean.

De 79e editie van deze rittenkoers wordt traditioneel afgesloten met de rit Mersch-Luxemburg. In de hoofdstad zullen de vier beklimmingen van de Pabeierbierg als scherprechter fungeren. Meteen kennen we daar ook de opvolger van de Italiaan Andrea Pasqualon, die vorig jaar eindlaureaat werd. De laatste Belgische winnaar van de Ronde van Luxemburg was Greg Van Avermaet, die in 2017 oppermachtig was.

De deelnemende ploegen:

Wanty-Groupe Gobert, Leopard, Euskadi-Basque Country, Total-Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise, Cofidis, Delko-Marseille, Wallonie-Bruxelles, Team Differdange, Roompot-Charles, Lotto-Kern Haus, Bardiani-CSF, Corendon-Circus, Rally UHC, Riwal-Readynez, W52/FC Porto, Team Lëtzebuerg

De ritten:

Woensdag 5 juni: Proloog over 2,1 kilometer in de stad Luxemburg

Donderdag 6 juni: Luxemburg/Hautcharage (191,3 km)

Vrijdag 7 juni: Steinfort/Rosport (168,6 km)

Zaterdag 8 juni: Mondorf-les-Bains/Diekirch (178,7 km)

Zondag 9 juni: Mersch/Luxemburg (176 km).