KOERS KORT. Nibali rijdt volgend seizoen de Giro én de Tour - Parcours Ronde van Vlaanderen in 2019 is nagenoeg blauwdruk van vorige editie De wielerredactie

12 december 2018

15u25 1

Nibali rijdt volgend seizoen de Giro én de Tour

Vincenzo Nibali rijdt komend seizoen de Giro én de Tour. De 34-jarige Italiaan van Bahrein-Merida wil vooral scoren in de Ronde van Italië, waar hij voor een derde eindoverwinning gaat. Daarmee zou hij Giovanni Brunero, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Felice Gimondi en Bernard Hinault evenaren. Al blijven Eddy Merckx, Alfredo Binda en Fausto Coppi de recordhouders met vijf eindzeges. Nibali zette de Giro tevens in 2013 en 2016 op zijn palmares. Daarnaast won hij de Ronde van Frankrijk in 2014.

Parcours Ronde van Vlaanderen in 2019 is nagenoeg blauwdruk van vorige editie

Op enkele kleine wijzigingen na - de derde helling wordt die van de Ladeuze en niet meer de Edelare - blijft het parcours van ‘Vlaanderens Mooiste’ zoals het was in 2018. De startplaats situeert zich nog steeds in Antwerpen en de WorldTourwedstrijd zal na 267 kilometer zijn apotheose kennen in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, die eveneens op zondag 7 april 2019 wordt verreden, krijgt voor haar 16de editie een iets pittigere finale in vergelijking met dit jaar.

De dorpen van de Ronde in 2019 zijn opnieuw Sint-Niklaas, Hamme-Zogge, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem. Via het laatste dorp bereikt men de eerste kasseistroken van de Vlaamse Ardennen zoals de Lippenhove- en Paddestraat.

Een sleutelrol is opnieuw weggelegd voor het duo Oude Kwaremont en Paterberg, met respectievelijk drie en twee passages. Het ritme van de opeenvolgende hellingen en kasseistroken blijft behouden met de Oude Kwaremont als de eerste van in totaal zeventien hellingen. Nieuw in het parcours is de derde helling. Die eer komt in 2019 niet toe aan de Edelare, maar wel de Ladeuze in Maarkedal. De Ladeuze is 1000 meter lang met een maximale stijgingsgraad van 16%. Net als de voorbije twee jaar blijft de Muur van Geraardsbergen, met voorafgaand Tenbosse, op een gelijkaardige wijze in het parcours ingepland.

Na de Muur trekt het peloton naar de ultieme finale met zes opeenvolgende typische kasseihellingen. De eerste in het rijtje is de Koppenberg, op 45 km van de finish, gevolgd door de kasseien van de Mariaborrestraat met daarna de helling van de Steenbeekdries en de Taaienberg. Vervolgens is er de Kruisberg, met tot slot het ultieme tweeluik Oude Kwaremont en Paterberg. Daarna resten er nog 13 vlakke kilometers tot de eindmeet in Oudenaarde.

Vorig jaar ging de eindzege naar de Nederlander Niki Terpstra. Hij haalde het toen afgescheiden voor de Deen Mads Pedersen en Philippe Gilbert, de eindlaureaat van 2017.

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen wordt volgend jaar dan weer iets pittiger. De 16e editie start en finisht in Oudenaarde na 157 kilometer. In het parcours wordt op zondag 7 april de beklimming van de Taaienberg, op 40 kilometer van de eindmeet, toegevoegd. De vrouwen krijgen naast enkele kasseizones in 2019 in totaal tien hellingen onder de wielen geschoven. De Nederlandse Anna van der Breggen is de laatste winnares. Zij liet dit jaar haar landgenotes Amy Pieters en Annemiek van Vleuten achter haar. Beste Belgische werd toen Jolien D’hoore op de twaalfde plaats.

Grace Verbeke is de enige Belgische die er ooit in slaagde de Ronde van Vlaanderen op haar naam te schrijven. Zij won in 2010.

Vuelta start in 2020 in Utrecht

De Ronde van Spanje gaat in augustus 2020 in Nederland van start. De Vuelta begint dat jaar met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht, de derde rit heeft start en finish in Breda. Utrecht wordt zo de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De Nederlandse stad was in 2010 al finishplaats in de Giro, in 2015 vond er de start van de Tour plaats. "Het is een feest 'La Salida Official' in 2020 te mogen organiseren", zegt burgemeester Van Zanen.

De start van de Vuelta was in het verleden nog maar drie maal eerder in het buitenland: in 1997 in het Portugese Lissabon, in 2009 in het Nederlandse Assen en in 2017 in het Franse Nîmes.