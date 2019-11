KOERS KORT. Nibali mikt in 2020 op Giro, Spelen en het WK - Van der Poel rijdt de Strade Bianche - Voormalig dokter Sky noemt oud-ploegleider dopingzondaar De wielerredactie

De advocaat van Richard Freeman, oud-dokter van Team Sky, heeft de oud-ploegleider, Shane Sutton, een dopingzondaar genoemd in een disciplinaire zaak voor de Britse Orde der Geneesheren in Manchester.

Sutton was bij Sky ook als technisch directeur aan de slag tot hij in 2016 ontslag nam. Het was, aldus Freeman, op bevel van hem dat Freeman in 2011 illegaal testosteron bestelde, waardoor de dokter voor de disciplinaire instantie moest verschijnen.

“Onze mening over Sutton is dat hij een pathologische en onverbetelijke leugenaar is”, verklaarde Mary O’Rourke, de advocaat van Freeman. “Het is een dopingzondaar met een verleden van doping”, ging ze voort.

Sutton werd, toen hij technisch directeur bij Sky was, beschuldigd van het maken van discriminerende opmerkingen. Hij werd vrijgesproken voor acht van de negen beschuldigingen die hem ten laste werden gelegd en ontkende dat hij Freeman onder druk heeft gezet om dertig zakken Testogel te bestellen, om zijn zogenaamde erectiestoornissen mee te behandelen. Hij moet nu bewijsmiddelen presenteren om de beschuldigingen van Freeman tegen te gaan.

Freeman, die tussen 2009 en 2017 als dokter tewerkgesteld was bij Sky, werd door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van Testogel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen, een zware fout. Hij zou ook gelogen hebben om zijn schuld te verbergen.

Als Freeman aansprakelijk wordt gesteld, zal hij zijn medische licentie verliezen. De advocaat van de Orde ziet Sutton slechts als een zondebok voor Freeman, om zich achter te verbergen.

Nibali gaat voor Giro, Spelen en WK

Vincenzo Nibali mikt volgend jaar op de Giro, de Olympische Spelen én het WK wielrennen. Dat vertelde de Italiaan niet zelf in La Gazzetta dello Sport, maar zijn nieuwe manager Luca Guercilena. De ploegmanager van Trek-Segafredo bevestigde de plannen van Nibali aan de roze sportkrant uit Italië. “Nibali is niet iemand die veel praat, maar hij heeft zeer duidelijke ideeën. Volgend jaar zijn de Giro d’Italia, de Olympische Spelen en het WK zijn doelen.”

“Hij is klaar voor het nieuwe avontuur en hij heeft nog altijd de mentaliteit van een jonge jongen. Hij heeft de mogelijkheid om opnieuw te beginnen in een nieuwe structuur en in die gevallen komt de motivatie bijna vanzelf. Om het een geslaagd huwelijk te laten worden moet iedereen zijn verwachtingen inlossen. Wij tegenover Nibali, maar ook vice versa”, vervolgde Guercilena.

Het parcours op de olympische wegrit is op het lijf van klimmers geschreven. Ook het WK in Martigny wordt er eentje voor lichtgewichten. De tweevoudige winnaar van de Giro was in 2016 in Rio al eens op weg naar olympisch goud. Nibali kwam toen in de slotafdaling ten val waardoor Greg Van Avermaet naar goud kon rijden.

Campenaerts in blauw-zwart

De dagen van Victor Campenaerts in het rood-witte shirt van Lotto Soudal zijn geteld. Onze landgenoot verhuist volgend jaar naar NTT, de opvolger van Team Dimension Data. Ook die ploeg kiest resoluut voor een nieuwe stijl. De groene en witte contouren zijn achtergebleven voor een blauw-zwart design.

Harry Tanfield ruilt Katusha voor AG2R

De Engelsman Harry Tanfield fietst volgend jaar in de kleuren van AG2R La Mondiale. Hij maakt de overstap van Katusha. De 24-jarige Tanfield ondertekende een contract voor een seizoen bij AG2R, waar hij ploegmaat wordt van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh.

“We hadden al twee jaar een oogje op Harry en nu zagen we eindelijk een kans om hem te strikken”, zegt teambaas Vincent Lavenu. “We zijn blij dat we zo’n getalenteerde renner kunnen aantrekken. Hij zal ons niveau in het tijdrijden optrekken. Uiteraard rekenen we ook op hem in de wegritten. Hij zal tevens een belangrijke rol spelen in onze klassieke kern.”

Harry Tanfield, de oudere broer van de succesvolle pister Charlie Tanfield, pakte in september met Groot-Brittannië WK-brons in de gemengde ploegenaflossing. Deze zomer werd hij vijfde in de individuele tijdrit van de BinckBank Tour, op 15 seconden van Filippo Ganna. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Yorkshire en werd tweede in het Brits kampioenschap tijdrijden (achter Geraint Thomas) en tweede in de tijdrit van de Commonwealth Games (achter Cameron Meyer).

Van der Poel debuteert in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico

Hij is nog maar net aan zijn crossseizoen ­begonnen, maar de contouren van het ­klassieke voorjaar van Mathieu van der Poel liggen al vast. Hij rijdt de Strade ­Bianche (7 maart) en start enkele dagen ­later in de Tirreno-Adriatico (11-17 maart). Twee ­weken na de Strade neemt Van der Poel voor het eerst deel aan Milaan-Sanremo (21 maart). “Dat is wat ik graag wil en ik hoop dat het lukt.”

Na zijn Italiaanse aanloop rijdt hij Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, ­Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl. De Amstel Gold Race staat in 2020 niet op zijn programma. Dit weekend sloeg Van der Poel nog een dubbelslag in het veld. Zondag werd hij Europees kampioen, gisteren won hij in Niel.