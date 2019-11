KOERS KORT. Nibali mikt in 2020 op Giro, Spelen en het WK - Van der Poel rijdt de Strade Bianche - Nieuw truitje voor Campenaerts De wielerredactie

12 november 2019

02u00 6

Nibali gaat voor Giro, Spelen en WK

Vincenzo Nibali mikt volgend jaar op de Giro, de Olympische Spelen én het WK wielrennen. Dat vertelde de Italiaan niet zelf in La Gazzetta dello Sport, maar zijn nieuwe manager Luca Guercilena. De ploegmanager van Trek-Segafredo bevestigde de plannen van Nibali aan de roze sportkrant uit Italië. “Nibali is niet iemand die veel praat, maar hij heeft zeer duidelijke ideeën. Volgend jaar zijn de Giro d’Italia, de Olympische Spelen en het WK zijn doelen.”

“Hij is klaar voor het nieuwe avontuur en hij heeft nog altijd de mentaliteit van een jonge jongen. Hij heeft de mogelijkheid om opnieuw te beginnen in een nieuwe structuur en in die gevallen komt de motivatie bijna vanzelf. Om het een geslaagd huwelijk te laten worden moet iedereen zijn verwachtingen inlossen. Wij tegenover Nibali, maar ook vice versa”, vervolgde Guercilena.

Het parcours op de olympische wegrit is op het lijf van klimmers geschreven. Ook het WK in Martigny wordt er eentje voor lichtgewichten. De tweevoudige winnaar van de Giro was in 2016 in Rio al eens op weg naar olympisch goud. Nibali kwam toen in de slotafdaling ten val waardoor Greg Van Avermaet naar goud kon rijden.

Campenaerts in blauw-zwart

De dagen van Victor Campenaerts in het rood-witte shirt van Lotto Soudal zijn geteld. Onze landgenoot verhuist volgend jaar naar NTT, de opvolger van Team Dimension Data. Ook die ploeg kiest resoluut voor een nieuwe stijl. De groene en witte contouren zijn achtergebleven voor een blauw-zwart design.

New team colours for the 2020 season...



What do you think? 💙💙💙💙 pic.twitter.com/K2MAuRtmlB NTT Pro Cycling(@ NTTProCycling) link

Van der Poel debuteert in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico

Hij is nog maar net aan zijn crossseizoen ­begonnen, maar de contouren van het ­klassieke voorjaar van Mathieu van der Poel liggen al vast. Hij rijdt de Strade ­Bianche (7 maart) en start enkele dagen ­later in de Tirreno-Adriatico (11-17 maart). Twee ­weken na de Strade neemt Van der Poel voor het eerst deel aan Milaan-Sanremo (21 maart). “Dat is wat ik graag wil en ik hoop dat het lukt.”

Na zijn Italiaanse aanloop rijdt hij Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, ­Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl. De Amstel Gold Race staat in 2020 niet op zijn programma. Dit weekend sloeg Van der Poel nog een dubbelslag in het veld. Zondag werd hij Europees kampioen, gisteren won hij in Niel.