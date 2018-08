KOERS KORT. Nibali: "Ja, ik rijd de Vuelta" - Crowdfunding groot succes voor toptalent dat been verloor, Armstrong schenkt mooi bedrag De wielerredactie

11 augustus 2018

12u13 0

Nibali naar Vuelta

Woensdag zat hij voor het eerst na zijn valpartij in de Tour op de fiets, vandaag bevestigt Vincenzo Nibali aan het Italiaanse La Gazzetta dello Sport dat hij aantreedt in de Ronde van Spanje. De 'Haai van Messina' liep op Alpe d'Huez een gebroken ruggenwervel op, de dag nadien werd hij meteen geopereerd. De kans leek klein dat de 33-jarige Italiaan fit zou geraken voor de Vuelta, maar vijf weken later bevestigt hij toch zijn deelname. "Ja, ik rijd de Vuelta. Mijn ticket naar startplaats Malaga is al geboekt. Op 22 augustus vlieg ik naar Spanje."

Gisteren was zijn ploegdokter bij Bahrain-Merida Emilio Magni al optimistisch. "De situatie kan worden omschreven als onder controle. Zijn kansen voor de Vuelta schat ik als ‘redelijk optimistisch’ in", zei hij.

Crowdfunding groot succes voor Costa

Uitstekend nieuws. Hagens Berman Axeon heeft het beoogde bedrag van 100.000 euro opgehaald om de medische kosten van voormalig toptalent Adrien Costa te betalen. De 20-jarige Amerikaan verloor eind juli zijn rechterbeen bij een klimongeluk. 938 mensen droegen via een crowdfunding hun steentje bij. Daarbij ook heel wat collega's zoals Romain Bardet, Michael Valgren en Sepp Kuss. Lance Armstrong was ook een van de donateurs: hij schonk 10.000 euro.

Costa gold als een jong talent en won in 2016 nog een rit in de Ronde van de Toekomst. De hardrijder werd in 2016 derde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, zevende in de Ronde van Vlaanderen voor beloften en negende in de Ardense Pijl. Hij werd dat jaar ook stagiair bij Etixx-Quick Step. Een jaar eerder won hij zilver op het WK tijdrijden voor junioren.

This is how much it takes to win a bike race! Congrats to the whole @axeoncycling . Every win is good and important but this one taste even sweeter. #alwaysbeyoung #proveit #adriencosta https://t.co/YEOYtbFhgH Axel Merckx(@ axelmerckx) link

Pools ziekenhuis stelt foute diagnose bij Teunissen

De Nederlander Mike Teunissen (Sunweb) kwam in de vierde rit van de Ronde van Polen stevig ten val. In het ziekenhuis in Polen was het verdict dan ook zwaar: een gebroken nekwervel, sleutelbeen én een klaplong. Althans, zo lieten de dokters uitschijnen. Bij nader onderzoek in zijn thuisland bleek het echter enkel om een scheurtje in het sleutelbeen, enkele gekneusde ribben en de nodige snijwonden te gaan.

“Bij de nekwervel was weinig te zien, en van een klaplong was eveneens geen sprake. Het was een Pools ziekenhuis met bijbehorende kwaliteiten”, merkt Teunissen dan ook fijntjes op. Hij hoopt dan ook alsnog de Vuelta te halen.