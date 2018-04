KOERS KORT: Nibali hersteld van zitvlakprobleem - Contador vader van zoontje Luca Redactie

13 april 2018

07u17 0

Contador vader

Heuglijk nieuws ten huize Alberto Contador. De voormalige Tour-winnaar maakte via sociale media bekend vader te zijn geworden. 'El Pistolero' deed dat aan de hand van een leuke foto waarin hij met zijn vingers nog eens het kenmerkende schietgebaar maakt. Rond zijn wijsvinger klemt het handje van zoontje Luca zich vast. Het is Contadors eerste kind, de Spanjaard hing eind vorig seizoen zijn fiets definitief aan de haak.

Mi mayor triunfo. ❤ My biggest triumph.❤ #Luca pic.twitter.com/l2gOmDZ9lq Alberto Contador(@ albertocontador) link

Nibali sukkelde met zitvlakprobleem

'I massimi resultati possibili'. Het hoogst mogelijke aantal topresultaten. Daar doet Vincenzo Nibali (33) het voor. Dit seizoen, maar bij uitbreiding in zijn hele carrière. Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo en de drie grote ronden heeft hij al. "Nu Luik-Bastenaken-Luik. Volgend jaar opnieuw de Ronde van Vlaanderen. En... waarom niet Parijs-Roubaix?" Alarmfase rood, was het vorige week even in de Itzulia (ex-Ronde van het Baskenland). Vijfde rit, Vitoria-Eibar: Vincenzo Nibali DNS. Did not start. Twee factoren die aan de basis lagen van de drie woorden. Extreme vermoeidheid. Maar vooral: een perianaal abces, souvenir van zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. "Meer een sneetje dan een puist", preciseert Nibali. "Maar voldoende om geen zadel te kunnen verdragen en drie dagen aan de kant te staan." Nefast voor de Gold Race en LBL? Toch niet. Na een rondje - fietsen, niet zwemmen - rond het meer van Lugano voelt 'Lo Squalo' zich plots weer als een vis in het water. "Ik heb goed en hard getraind. Veel impact op mijn conditie mag dit akkefietje niet hebben." Eerder op zijn bekken. Licht gekanteld, stelde Gian Luca Carretta, osteopaat van Bahrain-Merida, vast. "Gevolg van de onnatuurlijke fietshouding, die hij door het zitvlakprobleem aannam. Ook dat werd gelukkig verholpen. Vincenzo is klaar. En, belangrijk: zijn frisheid is terug."

De Ardennenklassiekers zijn races naar Nibali's hart. "Vooral LBL heb ik altijd graag gereden", zegt hij. "Mijn zege in Milaan-Sanremo is uiteraard mooi meegenomen, maar eigenlijk was mijn seizoensplanning erop gericht om een eerste keer te pieken in Luik. De klassieker ontbreekt op mijn palmares. Ik hoop hem zeker nog een keer te winnen (hij werd al eens tweede na Iglinskiy, in 2012, red.). Nu ik de Ronde van Lombardije (2x, red.) en Milaan-Sanremo op zak heb, wil ik werk maken van de andere monumenten. Luik-Bastenaken-Luik dus. Volgend jaar opnieuw de Ronde van Vlaanderen. En ja, waarom ook niet Parijs-Roubaix?"

UCI-voorzitter wil vrouwenwielrennen opwaarderen

-voorzitter David Lappartient wil meer waardering voor het vrouwenwielrennen. Dat vertelt de Fransman aan L'Equipe. "Ik wil dat ze meer erkend worden en beter betaald worden. Twee derde verdient jaarlijks minder dan 10.000 euro. Dat is onacceptabel. Ik wil dat elke organisatie een mannen- en vrouwenkoers heeft. Bovendien hebben we nood aan een rittenkoers die wereldwijd uitgezonden wordt. Er is bijvoorbeeld geen equivalent van de Ronde van Frankrijk. Het probleem is echter dat de basis van de piramide niet breed genoeg is. We moeten de deelname van het aantal vrouwen verder ontwikkelen", verklaart Lappartient.

Bozic geopereerd na val Brabantse Pijl

Borut Božic is succesvol geopereerd na zijn val in de Brabantse Pijl. De Sloveen van Bahrain-Merida brak na 100 kilometer koers zijn sleutelbeen. "Het is mogelijk dat hij eind volgende week alweer aan het trainen is", stelt ploegdokter Pollastri.