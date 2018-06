KOERS KORT: Nibali en Porte: "Froome is favoriet voor de Tour" - Opgave Wellens in Zwitserland Redactie

15 juni 2018

07u02 0

Opgave Tim Wellens in Zwitserland

Hij had woensdag al een duidelijk signaal gegeven. Dat hij zich niet super voelde, meldde Tim Wellens. Het leidde gisteren in de Zwitserse cols tot een onvermijdelijke opgave. "In het begin van de rit zette ik Maxime Monfort nog af in de kopgroep", klonk het. "Maar toen voelde ik mijn benen boven al snel verzuren. Ik moest er af op de Furka en keerde in de afdaling nog een keer terug in het peloton. Op de Klausen loste ik meteen weer de rol. Met een leeg gevoel." (JDK)

Nibali en Porte in koor: "Froome is favoriet voor de Tour"

Is het mentale spelletje al begonnen? Vincenzo Nibali (33) en Richie Porte (33) schoven gisteren haast in koor de favorietenrol voor de aankomende Tour de France keurig door naar Chris Froome.

Nibali bereidt zich met enkele ploegmaats in de Dolomieten voor. "Als er één renner Giro én Tour kan winnen, is het Froome wel", zei Nibali. "Bovendien kan ook zijn team het verschil maken. Ze hebben geld genoeg om de renners te kopen die ze willen. Ik mik op een podiumplek, maar spreek me niet uit of dat de eerste, tweede of derde wordt."

Porte zette de Ronde van Zwitserland naar zijn hand en leunt duidelijk dicht tegen zijn beste vorm aan, maar ook hij wijst naar Froome. "Hij is én blijft de te kloppen man. Alleen zijn ploeg al... Sky kan in elke grote ronde drie sterke teams opstellen. Chris smashed the Giro. Ik kan alleen hopen dat die drie weken hun sporen nalaten en hij straks net iets vermoeider aan de start van de Tour verschijnt." (MG/JDK)