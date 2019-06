KOERS KORT. Nibali bevestigt Tourdeelname - Baptiste Planckaert wint Rondom Keulen De wielerredactie

02 juni 2019

Nibali bevestigt deelname aan Tour, maar blijft vaag over ambities

Vincenzo Nibali (Bahrein) eindigde op de tweede plaats in de Ronde van Italië, achter winnaar Richard Carapaz. De Italiaan liet nadien verstaan deze zomer deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk, maar wil zichzelf geen druk opleggen. “Het zal een beetje van mijn conditie afhangen, maar ik ga niet naar de Tour met volle focus op het klassement”, vertelde Nibali, die de Franse rittenkoers in 2014 op zijn naam schreef. “Ik denk dat ik me vooral ga toeleggen op enkele ritten, maar dat staat dus nog niet vast. Wie weet mik ik wel op de bergtrui. Ik heb deze Giro veel energie verbruikt en moet zien hoe ik herstel”. Nibali eindigde op 1:05 van Carapaz. De Sloveen Primoz Roglic vervolledigde op 2:30 het podium.

Brit Thomas Pidcock wint Parijs-Roubaix bij beloften

De Brit Thomas Pidcock (Team Wiggins) heeft Parijs-Roubaix voor beloften (U23) op zijn naam geschreven.De Europees en wereldkampioen veldrijden bij de beloften hield na 170 kilometer de Zwitser Johan Jacobs en de Belg Jens Reynders achter zich. Pidcock volgt op de erelijst Stan Dewulf op.

Uitslag:

1. Thomas Pidock (GBr/Team Wigins) de 170 km in 3u58:36

2. Johan Jacobs (Zwi/Lotto-Soudal U23) 3u59:06

3. Jens Reynders (Bel, Wallonie-Bruxelles Développement) 4u00:37

4. Ward Vanhoof (Bel) 4u01:12, 5. André Carvalho (Por) 4u01:22, 6. Brent Van Moer (Bel) 4u02:07, 7. Simon Verger (Fra), 8. Jake Stewart (GBr) 4u03:02, 9. Ziga Jerman (Sln) 4u03:10, 10. Jonas Hvideberg (Noo) 4u03:14.

Alexis Gougeard helpt AG2R aan nieuwe zege in Boucles de l’Aulne

Alexis Gougeard heeft de Franse WorldTour-ploeg AG2R La Mondiale zondag, daags na de overwinning van Benoit Cosnefroy in de Grote Prijs van Plumelec-Morbihan, een nieuwe zege geschonken in de Franse Boucles de l’Aulne in Châteaulin.

De Boucles de l’Aulne, net als de koers in Plumelec een UCI-wedstrijd van eerste categorie op de Europese kalender, eindigden na 177 kilometer niet op een sprint: Gougeard had een voorsprong van ruim een minuut op een achtervolgende groep van zeven renners. Eerder dit jaar was de 26-jarige hardrijder ook de beste in een etappe en de eindstand van het Circuit van de Sarthe.

Dankzij Quentin Jauregui op twee en Aurélien Paret-Peintre op vier plaatste Ag2r La Mondiale drie renners in de top vier. Julien El Fares werd derde, de Belg Xandro Meurisse (Wanty - Gobert) net als vorig jaar vijfde. Ook Dimitri Peyskens (achtste) maakte deel uit van de achtervolgende groep op Gougeard.

Baptiste Planckaert heeft eerste seizoenszege beet

Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) heeft zijn eerste seizoenszege geboekt. In de Duitse eendagskoers Rondom Keulen (cat. 1.1) klopte hij zijn Duitse vluchtgezel Christoph Pfingsten in een sprint met twee. De Waal Lionel Taminiaux werd derde.

De 30-jarige Planckaert hikte al enkele weken tegen zijn eerste zege aan. De West-Vlaming eindigde de voorbije anderhalve maand op het podium van de Ronde van de Finistère, de Tro-Bro Léon en afgelopen donderdag nog in het Circuit de Wallonie.

In de 103de editie van Rondom Keulen, één van de belangrijkste Duitse wedstrijden, schoof Planckaert vroeg in de wedstrijd over 206 kilometer mee in een erg ruime kopgroep van een twintigtal renners, met daarbij onder meer ook Sam Bennett, Nils Politt, Benjamin Declercq, Thomas Sprengers en Taminaux, een ploegmaat van Planckaert. Het peloton zou nooit meer terugkomen tot bij de leiders.

Door een spervuur aan aanvalspogingen werd de vluchtersgroep beetje bij beetje uitgedund, tot Planckaert enkel nog de Duitser Pfingsten bij zich moest dulden. In de sprint liet hij vervolgens zijn snelle benen gelden. Planckaert volgt op het palmares van Rondom Keulen Bennett op. Zondag finishte die Ier als tiende.

“We waren in de finale met acht weg. Ik nam twee ronden voor de finish het initiatief en heb aangevallen, met Pfingsten in mijn wiel. In de spurt heb ik hem geklopt. Ik wist dat ik sterk was, ik heb het de voorbije tijd getoond door erg dicht bij de zege te komen”, aldus de 30-jarige West-Vlaming, die vorig jaar nog op WorldTour-niveau koerste bij Katusha Alpecin.

“Ik heb er erg van genoten om mijn handen de lucht in te kunnen steken, omdat ik wist dat de nul op mijn palmares van 2019 zo weg was. Ik ga nu naar de volgende belangrijke afspraken met veel vertrouwen, maar zonder stress. Zoals ik altijd doe. De etappes van de Ronde van Luxemburg passen me perfect, en daarna betwist ik de Baloise Belgium Tour waarin er enkele sprintritten zijn, maar ook enkele kansen voor mij.”

Voor Planckaert is het de vierde zege op UCI-niveau uit zijn carrière. In 2016 was hij de beste in de Ronde van de Finistère, de Poly Normande en een etappe in de Ronde van Tsjechië. Zijn laatste zege dateerde van de kermiskoers in Kortemark 2018.

Fabio Jakobsen wint profronde van Deurne

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) heeft zondagavond de Profronde van Deurne, een criterium achter derny’s over 80 kilometer, gewonnen. De 22-jarige Nederlander was in de schaduw van het Bosuilstadion sneller dan Jasper De Buyst en Michael Vanhtourenhout. Laurens De Vreese finishte als vierde, voor Fabio Van Den Bossche.

1. Fabio Jakobsen (Ned/Deceuninck - Quick-Step) de 80 km in 1u52:41

2. Jasper De Buyst

3. Michael Vanthourenhout

4. Laurens De Vreese; 5. Fabio Van Den Bossche; 6. Rutger Wouters; 7. Jules Hesters; 8. Sjoerd van Ginneken (Ned); 9. Enzo Wouters; 10. Nathan Van Hooydonck; 11. Stijn De Bock; 12. Arjen Livyns; 13. Alexander Maes; 14. David Boucher; 15. Timothy Stevens.

Thuisrijders domineren op slotdag in Noorwegen

De zesde en laatste etappe van de Ronde van Noorwegen (2.BC) werd gedomineerd door de thuisrijders: de jonge Kristoffer Halvorsen (Team Ineos) sprintte naar dagwinst, voormalig Europees kampioen Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates) topte een volledig Noors eindpodium.

De slotdag van de Ronde van Noorwegen over 175 km van Gran naar Honefoss leek de belangrijkste voor het klassement, want diep in de finale lag een stevige helling van een viertal kilometer te wachten. Maar ook in de aanloop daarnaartoe moest er heel wat geklommen worden. Het deed in twee schuiven een vroege vlucht van zes renners ontstaan met daarbij de Belgen Maarten Wynants en Remco Evenepoel, die voor de tweede dag op rij voor de aanval koos.

Veel ruimte kregen de vluchters echter niet van het peloton, waar vooral de ploegen van publiekslievelingen Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) en leider Kristoff (UAE - Team Emirates) de mouwen omhoog stroopten. Vijftien kilometer voor de finish kwam alles weer samen, het sein voor Tim Wellens om op de beklimming in de aanval te gaan. Hij kreeg het gezelschap van de Zwitser Marc Hirschi, maar het peloton bleek in de afdaling richting aankomst sterker dan het kopduo.

Ondanks late aanvallen van eerst Kristoffer Skjerping en dan Boasson Hagen werd het een sprint, met een derde verschillende Noorse dagwinnaar: voor de 23-jarige Halvorsen was het de tweede zege van het seizoen. Hij had een minieme voorsprong op Cees Bol en Kristoff, die in het eindklassement drie seconden marge heeft op Halvorsen en vijf op Boasson Hagen. Eerste Belg in de daguitslag was Yves Lampaert (zesde), Sander Armée is negende in de eindstand.

Allaphilippe twee jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step

Goed nieuws voor Deceuninck-Quick.Step. De Belgische WorldTour-formatie kan nog twee jaar langer rekenen op de diensten van Julian Alaphilippe. Dat maakte de 26-jarige Fransman zelf bekend op Instagram. Alaphilippe stond op de radar van heel wat (top)teams, maar blijft de ‘Wolfpack’ van manager Patrick Lefevere dus trouw.

“Het verhaal duurt voort”, schrijft Alaphilippe op Instagram. “Ik ben blij dat ik jullie kan melden dat ik mijn contract bij Deceuninck-Quick.Step met twee jaar verlengd heb. Bedankt voor het vertrouwen, Patrick Lefevere. Ik ben blij dat we het avontuur samen kunnen voortzetten.”

Alaphilippe kent voorlopig het beste seizoen van zijn nog jonge carrière. De Fransman won onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.

Aanval Evenepoel strandt in slotkilometers, dubbelslag voor Kristoff in Ronde van Noorwegen

Neoprof Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) zag zaterdag een aanval van bijna zestig kilometer sneuvelen in de laatste kilometers van de vijfde etappe van de Ronde van Noorwegen. Het thuisland mocht juichen dankzij ritwinnaar Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates), die ook naar de leiding gaat in het klassement.

Het klimwerk dat zat verstopt in de 159 kilometer tussen startplek Skien en aankomstplaats Drammen zorgde voor een boeiend wedstrijdverloop. Na veel aanvalspogingen kregen vijf vroege vluchters de vrijheid, met daarbij de Belg Tom Van Asbroeck. Lotto Soudal deed met nog meer dan zeventig kilometer koers te gaan de wedstrijd openbreken door een duoaanval van Bjorg Lambrecht en Carl Frederik Hagen op een beklimming van elf kilometer.

Door die prik maakten vier renners de oversteek naar de ontsnapping. Daarbij ook Remco Evenepoel en de Zwitserse neoprof Marc Hirschi, die de krachten bundelden op ruim zestig kilometer van de finish en de rest van de groep ter plaatse lieten. De wereldkampioenen bij de juniores en de beloften van vorig jaar in het Oostenrijkse Innsbruck bouwden een voorsprong uit van een minuut, maar twee kilometer voor de streep kregen ze toch weer het uitgedunde peloton op de nek.

In de sprint die volgde, was Kristoff duidelijk de snelste. De voormalige Europese kampioen had meer dan een fietslengte voorsprong op de Colombiaan Alvaro Hodeg en zijn landgenoot Kristoffer Halvorsen. Drie Belgen haalden de top tien: Yves Lampaert (vijfde), Lawrence Naesen (achtste) en vluchter Van Asbroeck (tiende). Leider Edvald Boasson Hagen werd vierde, en pakte daardoor net naast de bonificatieseconden. In de stand heeft hij nu een seconde achterstand op zijn landgenoot Kristoff.

Cosnefroy beste puncher in GP de Plumelec

Benoît Cosnefroy heeft in een licht hellende sprint de GP de Plumelec naar zijn hand gezet. De voormalige beloftenwereldkampioen klopte Jesus Herrada en Christian Odd Eiking in de Franse eendagskoers.

In de finale probeerden onder anderen Pierre Rolland, Warren Barguil en Xandro Meurisse een sprint te ontlopen. Deze pogingen werden teniet gedaan door AG2R-La Mondiale, met Clément Venturini en Benoît Cosnefroy hadden zij twee ijzers in het vuur voor een sprint. Ook het slotoffensief van Guillaume Martin en Christian Odd Eiking kende geen succes.

Zo snelde Cosnefroy naar de zege, voor Herrada en Eiking. De 23-jarige Fransman werd in 2017 wereldkampioen bij de beloften en won anderhalve maand geleden nog Paris-Camembert. Dimitri Peyskens was eerste Belg op een twaalfde plaats, ook Xandro Meurisse (15de) en Julien Mortier (16de) eindigden in de top 10.