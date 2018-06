KOERS KORT: Nibali beult zich af in Dolomieten - Geraardsbergen geen gaststad voor WK wielrennen in 2021: "Dit is zeer pijnlijk" De wielerredactie

14 juni 2018

13u46

Bron: Belga, eigen berichtgeving en ANP

Groenewegen de snelste in Slovenië

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. Hij was de snelste in de sprint van een rit over 152 kilometer van Maribor naar Rogaska Slatina.

Groenewegen bereidt zich in Slovenië voor op de Ronde van Frankrijk, waar hij vorig jaar de laatste etappe in Parijs won. De Nederlander won eerder dit seizoen al drie etappes in de Ronde van Noorwegen en twee ritten in de Ronde van Algarve. Ook schreef hij de tweede etappe van Parijs-Nice, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in de Ronde van Dubai op zijn naam.

🇸🇮#TourOfSlovenia

What a sprint from @GroenewegenD ! He wins stage 2 in @TourOfSlovenia 💨💨👊👊



🇸🇮#ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/Gww9IB9g19 LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link

Stef Clement langer buiten strijd

Stef Clement zit voorlopig niet op zijn fiets. Volgens zijn ploeg LottoNL-Jumbo heeft de Nederlander nog meer tijd nodig om van een rugblessure te herstellen. Clement meldde zich al af voor de Ronde van Zwitserland. Uit medisch onderzoek is gebleken dat hij zijn rentree voorlopig moet uitstellen. Daardoor lijkt de kans klein dat hij op 7 juli aan de start van de Ronde van Frankrijk kan verschijnen.

Nibali beult zich af in Dolomieten

Vincenzo Nibali stoomt zich klaar voor de Ronde van Frankrijk, samen met het WK in Innsbruck hét grote resterende doel dit seizoen. De ‘Haai van Messina’ aast op een tweede Tour-eindzege nadat hij in 2014 al met de gele trui in Parijs mocht pronken. Daarvoor zakt hij af naar de Dolomieten, waar hij zich sinds gisteren twee weken afbeult om helemaal klaar te zijn. Onder meer op de Passo San Pelegrino legde de Italiaan er stevig de pees op.

Drie WorldTeams starten in derde editie Dwars door het Hageland

Met Lotto-Soudal, Quick.Step Floors en LottoNL-Jumbo komen er morgen drie WorldTeams aan de start van de derde editie van Dwars door het Hageland (cat. 1.1). De startplaats bleef behouden in Aarschot. De aankomstlijn ligt nog steeds op de citadel van Diest. Tussen deze twee plaatsen krijgen de renners 198 kilometer onder de wielen geschoven.

Met zijn passages langs holle wegen, bospaden en grindwegen doet de vijfde wedstrijd in de Napoleon Games Cup aan de Italiaanse Strade Bianche denken. Vanop de Grote Markt van Aarschot gaat het via Nieuwrode, Lubbeek, Meensel-Kiezegem, Glabbeek, Waanrode, Bekkevoort in een lus van zowat 49 kilometer naar de Citadel van Diest. De renners zetten daarna koers naar Scherpenheuvel, Rillaar, Aarschot, Langdorp, Zichem om via Molenstede opnieuw naar de Citadel van Diest te draaien. Na 150,4 kilometer of de derde doortocht op de Citadel volgen nog eens twee plaatselijke ronden van elk 24 kilometer met daarin telkens de beklimmingen van de Wijnput, het Grasbos, de Cauwburg en tot slot de Citadel van Diest.

"Dwars door het Hageland is een erg jonge wedstrijd, maar heeft alles om uit te groeien tot een klassieker. De wedstrijd kreeg het label 1.1 mee, maar het is de bedoeling om de komende jaren door te groeien naar een hogere status", stelt organisator Nick Nuyens. "Wij hopen meteen ook dat de wedstrijd een vaste waarde zal betekenen zo'n tien dagen voor de nationale titelstrijd. Het parcours is alvast aantrekkelijk genoeg om er een spannend kijkstuk van te maken."

Vorig jaar ging de naar de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef toen van zijn landgenoot Taco van der Hoorn voor. Wout van Aert werd derde.

Geraardsbergen geen gaststad voor WK wielrennen in 2021

Geraardsbergen zal geen gaststad zijn voor het WK wielrennen in 2021, omdat het voor stadsbestuur onbetaalbaar is. Dat zegt de Geraardsbergse schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) aan de regionale zender TV Oost. "Organisator UCI vraagt 3 miljoen euro. Dat bedrag kunnen wij als kleine stad niet bijeenrapen."

Het stadsbestuur had nochtans een lijvig dossier en een heel draaiboek klaar, meldt TV Oost. De aankomst van het WK zou een plaatselijke lus worden van 17 kilometer, met een passage op de Vesten en aankomst op de Edingseweg. "Het is heel pijnlijk", aldus Fontaine. "We hadden een mooi parcours voorgesteld en onder andere ook de inplanting van tenten en dergelijke. Dus we waren wel al heel ver in het idee. We wisten wel dat de UCI een mooi bedrag zou vragen. Maar we dachten dat als we samenwerkten met de andere steden, met Ronse, met Oudenaarde enz, we er wel zouden komen."

Voor de passage in de Ronde van Vlaanderen betaalt Geraardsbergen 50.000 euro. De doortocht van de Ronde van Frankrijk volgend jaar is gratis, zegt TV Oost. "In september dit jaar, na het WK in het Oostenrijkse Innsbruck, beslist de UCI waar het wereldkampioenschap wordt gereden. Na het afhaken van Barcelona en Kopenhagen is Vlaanderen hoe dan ook de enige overgebleven kandidaat. Voor de rit in lijn zou Antwerpen de startplaats worden en Leuven de aankomstplaats."