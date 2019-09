KOERS KORT. Neilson Powless ruilt Jumbo-Visma voor Education First Redactie

Het Amerikaanse talent Neilson Powless rijdt de komende twee seizoenen voor Education First. Dat heeft de wielerformatie laten weten. De 23-jarige Powless komt over van Jumbo-Visma waar hij de twee voorbije seizoenen actief is."Neilson heeft een enorm potentieel", zegt Jonathan Vaughters, CEO bij Education First. "Hij kan tijdritten afwerken, maar ook korte en zelfs langere etappes. Samen met Dani Martenez en Sergio Higuita vormt hij onze toekomst."

Powless koerst momenteel de Vuelta, de eerste grote ronde uit zijn loopbaan. Hij staat er Primoz Roglic bij die kampt om eindwinst. Dit jaar eindigde hij in het jongerenklassement van de Dauphiné (achter de betreurde Bjorg Lambrecht) en de Ronde van de Algarve als tweede.