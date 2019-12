KOERS KORT. Nederlandse kampioene Wiebes denkt aan stoppen na conflict met ploeg - Maes wint strandrace in Bredene De wielerredactie

28 december 2019

20u55 2

Wiebes stopt wegens conflict mogelijk half jaar met wielrennen

De kans is groot dat wielrenster Lorena Wiebes het komende half jaar niet meer fietst. De Nederlands kampioene op de weg en aanvoerster van de wereldranglijst heeft een conflict met haar huidige ploeg Parkhotel Valkenburg en wil niet meer voor de ploeg rijden, zegt ze tegen de NOS.

Wiebes heeft een doorlopend contract bij de relatief kleine wielerploeg uit Limburg, maar de renster wil graag de stap maken naar een grotere ploeg. Parkhotel Valkenburg wil Wiebes aan haar contract houden. “Ik wil graag een stap hogerop en er zijn ook gesprekken geweest met Parkhotel. Dat heeft zo lang geduurd dat de band met het management van de ploeg zodanig is verbroken dat ik niet meer voor die ploeg wil rijden”, aldus de 20-jarige Wiebes, die vorige maand tot wielertalent van het jaar werd uitgeroepen.

Wiebes zou graag voor half januari willen tekenen bij een andere ploeg, maar lukt dat niet, dan zal ze tot juni moeten wachten om van ploeg te kunnen veranderen. “Ik hoop voor 1 januari duidelijkheid te hebben, maar als dat niet zo is, dan is de kans groot dat ik straks niet meer fiets, omdat ik niet meer voor Parkhotel wil rijden. Misschien ga ik wel kickboksen dan. Dat vind ik ook leuk.”

Wiebes beleefde een buitengewoon succesvol jaar met vijftien overwinningen. Daardoor sloot ze het jaar zelfs af als leidster van de wereldranglijst, nog voor Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. De Mijdrechtse werd onder meer Nederlands kampioene op de weg, pakte goud op de Europese Spelen en won eendaagse koersen als Deinze-Nokere, de Prudential RideLondon Classique en twee etappes in de Boels Ladies Tour.

Viviani voert Cofidis aan in Tour Down Under

Kenneth Van Bilsen maakt deel uit van de selectie van Cofidis voor de Tour Down Under (21-26 januari). Het Franse wielerteam komt voor het eerst in elf jaar aan de start van de Australische rittenkoers. Kopman is Elia Viviani, voor de Italiaan wordt het zijn eerste wedstrijd in Cofidis-outfit. De voorbije twee jaar won Viviani voor Deceuninck-Quick.Step telkens een etappe in de Tour Down Under.

De selectie van Cofidis voor de Tour Down Under: Elia Viviani (Ita), Simone Consonni (Ita), Fabio Sabatini (Ita), Nathan Haas (Aus), Mathias Le Turnier (Fra), Marco Mathis (Dui), Kenneth Van Bilsen (Bel).

Zuid-Afrikaan Dlamini geopereerd aan arm

Nicholas Dlamini is in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad met succes geopereerd aan zijn gebroken arm. Dat heeft zijn team NTT, zoals Dimension Data voortaan door het leven gaat, zaterdag laten weten. De 24-jarige Zuid-Afrikaan liep de blessure vrijdag op, toen hij tijdens een traininsgrit in het Nationaal Park Tafelberg hardhandig werd opgepakt door bewakers.

Dlamini hield aan het voorval, waarvan beelden snel viraal gingen, een gebroken linkerarm over. “Nicholas herstelt voorlopig verder”, klinkt het bij het team. “Een update volgt later.”

Nikolas Maes wint strandrace in Bredene

Nikolas Maes (Lotto Soudal) heeft de strandrace, over 60 kilometer, in Bredene gewonnen. Maes haalde het na een sprint met Bert Van Lerberghe. Vito Braet kon Timothy Dupont afhouden tijdens de spurt voor de laatste podiumplaats. Emiel Vermeulen werd vijfde. Oliver Naesen legde beslag op plaats 7, Yves Lampaert werd 9e.

“Het feit dat er veel wegrenners aan de start kwamen, voor deze strandrace op de mountainbike, bepaalde het wedstrijdbeeld”, meldde Nikolas Maes. “Bij de stroken in het mulle zand hadden wij het lastig, maar eens op de harde zandstroken konden wij, net als op de weg, fiks doorgeven zodat alles weer samenklitte. Uiteindelijk haalde ik het in de sprint van Bert Van Lerberghe. Het was de eerste keer dat ik een strandrace reed en als de voorbereiding op het wegseizoen het in de toekomst toelaat, wil ik dat nog wel eens overdoen.”

Met zijn team Lotto Soudal heeft Nikolas Maes er reeds een eerste groepsstage opzitten. “Het deed deugd met de groep eens 14 dagen samen door te brengen op Mallorca. Er volgen nu nog twee kleinere stages. Een eerste op Mallorca en daarna in de Algarve. Hoe mijn wegprogramma er exact zal uitzien, kan ik nog niet zeggen. Mijn vrouw is immers zwanger en de bevalling is voorzien begin februari. Of ik de Ronde van Valencia (5-9 februari) rij is dan ook een open vraag. De Ronde van de Algarve (19-23 februari) moet wel lukken. Normaal gezien sta ik op de planning voor het openingsweekend in eigen land. Ik zal dus wellicht de dubbel, Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, rijden. Ook Tirreno-Adriatico (11-17 maart) staat op mijn lijstje.”