KOERS KORT. Nederlander valt werelduurrecord Campenaerts aan - Aranburu vervoegt Astana Redactie

13 september 2019

11u02

Bron: AD/Belga 0

Spaans talent Alex Aranburu vervoegt Astana

Alex Aranburu rijdt de twee komende seizoenen voor Astana. Dat heeft de wielerformatie laten weten. De 23-jarige Spaanse allrounder komt over van het procontinentale Caja Rural-Seguros RGA.

“Astana liet eerder al zien dat het renners helpt om de volgende stap in hun loopbaan te zetten”, reageert Aranburu. “Ik ben blij dat ik nu de grote stap naar het WorldTour-niveau kan zetten. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en hoop mijn potentieel te tonen.”

“Alex Aranburu is een interessante renner die op elk terrein uit de voeten kan”, legt algemeen manager Alexandre Vinokourov uit. “Hij heeft een goede sprint in de benen en kan ook in de heuvels en bergen iets neerzetten. Hij liet al enkele veelbelovende dingen zien, benieuwd wat hij in de WorldTour in zijn mars heeft. Alex zal onze ploeg versterken in grote rondes. Dit jaar is hij indrukwekkend in de Vuelta.”

Aranburu finishte dit jaar in de Ronde van Spanje, die zondag eindigt, in de achtste en twaalfde rit als tweede. Hij won ook een etappe in de Ronde van Burgos en het puntenklassement.

Reus komt terug uit wielerpensioen om werelduurrecord Campenaerts aan te vallen

Kai Reus wil het werelduurrecord aanvallen. Dat heeft de 34-jarige Nederlander, die in 2016 stopte met wielrennen, bevestigd in het Algemeen Dagblad (AD). Het werelduurrecord staat nu op naam van Victor Campenaerts, die begin dit jaar in Mexico 55,089 kilometer aflegde in een uur.

De juiste locatie en datum zijn nog niet gekozen, maar Reus wil de tijd nemen om zich optimaal voor te bereiden. "Waarschijnlijk wordt het Mexico", zegt hij in AD. "Volgend jaar zal te vroeg zijn, denk ik. Het zal eerder in 2021 worden, maar ik wil me nergens op vastpinnen. Ik moet alles weer opbouwen. In het begin ging dat met horten en stoten. Maar aan de andere kant: je verleert het niet zomaar. Ik ben erachter gekomen dat het talent niet is verdwenen."

Wil Reus Campenaerts van de tabellen fietsen, zal hij beter moeten doen dan de 55,089 kilometer van de Belg eerder dit jaar in Aguascalientes. De Nederlander gelooft alvast in zijn kunnen. "Anders zou ik er ook niet aan beginnen. De rek is er nog niet uit. Het record kan scherper, het plafond is nog niet bereikt. Het gaat verbeterd worden, ik weet alleen niet of ik degene ben die het doet. Met een heel team beginnen we aan een reis naar de start van dat ene uur. Als we daar zijn moet ik het afmaken."

Reus zal het traject op een eerder atypische manier afwerken, zonder wielerploeg. De Nederlander heeft zelf een heel team rond hem verzameld met onder meer trainers, een voedingsdeskundige en mental coach.

De renner zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan, toen hij uitkwam voor Roompot. Hij begon zijn wielercarrière bij Rabobank, waar hij in 2007 zwaargewond raakte bij een trainingsrit. Reus werd dagen in een kunstmatige coma gehouden en keek de dood in de ogen. Ruim een jaar later maakte hij een comeback in het peloton.