KOERS KORT. Nederlander Ten Dam (CCC) zwaait af in Lombardije

07 oktober 2019

Laurens ten Dam begint aan zijn laatste week als profrenner. De 38-jarige Nederlander rijdt woensdag de semiklassieker Milaan-Turijn en sluit zijn carrière zaterdag af in de Ronde van Lombardije. "Ik heb 'Lombardije' pas een keer uitgereden, maar ik denk dat ik in de juiste vorm ben om dit keer wel de finish te halen en zo mijn afscheid te vieren", zegt Ten Dam op de website van zijn ploeg CCC. Ook Serge Pauwels is opgenomen in de selectie voor beide koersen.

Ten Dam deed afgelopen week mee aan de Ronde van Kroatië. "Dat was de perfecte voorbereiding voor mijn laatste races. Ik kijk ernaar uit en hoop dat ik mijn carrière mooi kan afsluiten.”

De klimmer maakte afgelopen zomer in zijn eigen podcast 'Live slow, ride fast' bekend dat hij na dit seizoen stopt. "Ik zal altijd blijven fietsen, maar ik weet niet of je dat wielrennen mag noemen", zei Ten Dam, die zijn carrière 17 jaar geleden begon bij de opleidingsploeg van Rabobank. "Ik stop als prof. In november word ik 39 en dan ben ik 17 jaar profrenner geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht."