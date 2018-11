KOERS KORT. Nederlander Pim Ronhaar snelt naar zege bij junioren in Koksijde De wielerredactie

25 november 2018

12u21

Bron: Belga 0

De Nederlander Pim Ronhaar toonde zich vandaag in de Wereldbeker in Koksijde de sterkste bij de junioren. De Europese kampioen soleerde in het zand naar de zege voor zijn ploegmaat Witse Meeussen en de Duitser Tom Lindner.



Al meteen na de start nam Ronhaar het initiatief in Koksijde. Hij ging als beste door het zand en zorgde er voor dat we slechts met vijf koplopers de tweede ronde in gingen. Ploegmaat Witse Meeussen was van de partij, met Thibau Nys vertoefde nog een tweede Belg vooraan. Voorts pikte ook de Duitser Tom Lindner en de Nederlander Luke Verburg aan. Ronhaar had duidelijk de goede vorm te pakken en schudde een paar fikse versnellingen uit de benen. Nys en Verburg moesten lossen, ook Meeussen en Linder kregen het niet onder de markt, maar wisten nog net hun karretje aan te hangen. Lang zou dat niet duren, Ronhaar was duidelijk de sterkste. Meeussen sputterde het langst tegen, maar ook hij moest zich gewonnen geven. De zege dus voor Ronhaar, zijn eerste sinds het EK in Rosmalen.

Witse Meeussen behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 170 punten. Ronhaar staat tweede met 117 punten, Thibau Nys volgt als derde met 91 punten. Ook vorig jaar zette Ronhaar de Wereldbeker in Koksijde op zijn naam.