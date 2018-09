KOERS KORT. Nederland trekt met indrukwekkend achttal naar WK in Innsbruck De wielerredactie

04 september 2018

08u30 0

Nederland trekt met indrukwekkend achttal naar WK

Nederlands bondscoach Thorwald Veneberg heeft zijn selectie voor het WK wielrennen in Innsbruck bekendgemaakt. De namen: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening.

"Zowel met de elite-mannen, als de elite-vrouwen rijden we een uitstekend seizoen. Met drie wereldkampioenen is Nederland op meerdere vlakken de favoriet. Het selectieve parcours dat de WK-organisatie heeft uitgetekend past bij de selectie die afreist naar Oostenrijk. Wij gaan er alles aan doen om de wereldtitels in Nederland te houden", aldus Veneberg op de site van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie).

Netherlands for @ibk_tirol2018: Dumoulin, Kelderman, Oomen, Kruijswik, Poels, Mollema, Tolhoek, Weening La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link