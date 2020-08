KOERS KORT. Nathan Van Hooydonck trekt van CCC naar Jumbo-Visma - Cavagna Frans kampioen tijdrijden Wielerredactie

21 augustus 2020

Sunweb voert nog wijziging door in Tourselectie

Team Sunweb, het team van onze landgenoot Tiesj Benoot, heeft acht dagen voor de Tourstart in Nice nog een wijziging in haar selectie doorgevoerd. De Deen Casper Pedersen krijgt de voorkeur boven de Duitser Jasha Sütterlin. De overige renners zijn sinds 1 juli al zeker van hun Tourselectie.

“We hebben de afgelopen weken in verschillende races gezien dat het peloton veel controle heeft”, legde ploegleider Matt Winston uit. “Casper steekt in uitstekende vorm. Met hem hebben we meer kans in de massasprints. Daarnaast zullen Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi voor hun kansen in een ontsnapping gaan.”

De selectie: Søren Kragh Andersen (Den), Nikias Arndt (Dui), Tiesj Benoot (Bel), Cees Bol (Ned), Marc Hirschi (Zwi), Joris Nieuwenhuis (Ned), Casper Pedersen (Den), Nicholas Roche (Ier)

Contractverlengingen voor Bol, Eekhoff en Dainese bij Sunweb

Team Sunweb heeft de contracten van drie jonge rijders verlengd. De wielerploeg bindt de Nederlanders Cees Bol en Nils Eekhoff tot eind 2022 aan zich en de Italiaan Alberto Dainese blijft nog een jaar langer. De drie renners behoren tot de sprintgroep van Sunweb.

Bol beleefde een uitstekend eerste seizoen bij de ploeg in 2019 met drie overwinningen en veel top-10 plekken. 2020 begon hij goed met etappewinst in de Ronde van de Algarve en twee top-5 klasseringen in Parijs-Nice voordat het seizoen stilviel door het coronavirus.

Eekhoff werkte zich omhoog bij Team Sunweb en maakte dit jaar de overstap van de beloften naar de profs. 2019 was een jaar met een zwart randje voor de nu 22-jarige renner. Door diskwalificatie op het WK miste hij de wereldtitel bij de beloften. De wedstrijdjury rekende het de Nederlander zwaar aan dat hij na een valpartij achter de volgauto’s was teruggekeerd.

Voor Dainese ziet de ploeg ook een grote toekomst weggelegd. “Alberto heeft met de kansen die hij eerder dit jaar had, laten zien dat hij het talent en de mogelijkheden heeft om een van de beste sprinters ter wereld te worden”, aldus Rudi Kemna.

Tanel Kangert trekt volgend seizoen naar Mitchelton-Scott

Tangel Kangert heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Mitchelton-Scott. De 33-jarige Est maakt op 1 januari de overstap van het Amerikaanse EF Education First. Kangert moet de komende jaren kopman Simon Yates bijstaan in het hooggebergte.

De ervaren Est was eerder in zijn carrière ook al actief voor AG2R en Astana. Hij won onder meer een etappe in de Ronde van Zwitserland en het eindklassement van de Abu Dhabi Tour en werd vier maal Ests kampioen tijdrijden, maar reed toch vooral vaak in dienst van kopmannen.

Van Hooydonck naar Jumbo-Visma

De leegloop gaat onverbiddelijk voort. Nathan Van Hooydonck (24) trekt de deur van het zinkende CCC-schip achter zich dicht. Hij trekt naar het Nederlandse Jumbo-Visma en moet er de klassieke kern rond Wout van Aert versterken. Van Hooydonck tekent voor twee seizoenen. Hij stond de voorbije drie jaar aan de zijde van Greg Van Avermaet. Hij reed bij hem bij BMC (2017 en 2018) en volgde vorig jaar naar CCC.

Sportief directeur Merijn Zeeman was in zijn nopjes met de transfer van Van Hooydonck. “We waren op zoek naar een sterke renner die in de klassiekers ons team rond Wout en Mike (Teunissen, red.) kon versterken. Daar is Nathan met zijn talenten de geschikte renner voor. Daarnaast komen zijn tijdritcapaciteiten van pas in ploegentijdritten of een sprinttrein. We kijken uit naar zijn komst volgend seizoen.”

De 24-jarige Van Hooydonck zet met zijn transfer een nieuwe stap in zijn carrière. “Ik ben blij dat ik deze kans van Team Jumbo-Visma krijg”, liet hij noteren. “Dit voelt voor mij echt als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik kijk erg uit naar mijn eerste momenten bij dit team. De klassieke periode is voor mij een erg belangrijke periode. Ik hoop me dan ook te ontwikkelen in het klassieke werk. Ook in het tijdrijden wil ik stappen blijven zetten. De afgelopen jaren is gebleken dat Team Jumbo-Visma zich op alle fronten goed ontwikkelt. Dan is het fijn om deel uit te mogen maken van zo’n team. Voor mij is dit dé ploeg om verdere stappen te zetten als wielrenner.

Welcome to our team Nathan!🇧🇪



🗣️ "This really feels like a new chapter in my career. I am really looking forward to my first moments with this team." - @NVHooydonck

Andreas Kron naar Lotto-Soudal

Lotto Soudal heeft een overeenkomst voor twee seizoenen bereikt met de 22-jarige Deense renner Andreas Lorentz Kron. Kron rijdt op dit ogenblik voor het ProTeam Riwal Readynez en stapt over naar het Lotto Soudal WorldTour Team in 2021.

“De WorldTour is altijd al mijn ultieme doel geweest. Na vier seizoenen Riwal is het nu zo ver. Ik ben overgelukkig maar nu begint het pas. Ik ben me daar terdege bewust van. Bij Lotto Soudal wil ik vooruitgang maken”, aldus Andreas Kron. “Dit team werkt veel met jonge renners. Voor mij was dit een van de redenen om voor deze Belgische ploeg te kiezen. In alle rust kunnen ze daar werken aan mijn ontwikkeling als renner en als mens. Ze hebben een plan met me en dat charmeert me.”

Kron is van alle markten thuis. Goed op de piste, erg goed op de weg, vooral wanneer die omhoog gaat. Afgelopen seizoen finishte Kron nog tweede in de Ardennenrit van de Ronde van België, na Victor Campenaerts en net voor Remco Evenepoel. In het begin van 2020 veroverde Kron nog de witte trui als beste jongere in de Saudi Tour.

Nu zondag start Andreas Kron op het Deens wegkampioenschap bij de elite. Vier dagen later gaat hij van start als belofte op het Europees kampioenschap.

Bilbao Spaans kampioen tijdrijden

In Spanje heeft Pello Bilbao zich tot nationaal kampioen tijdrijden gekroond. De renner van Bahrain-McLaren haalde het voor twee Astana’s: Luis Leon Sanchez werd tweede, Gorka Izagirre liet de derde eindtijd noteren.

Here's the podium of Spanish ITT National Championship:



🥇 @PelloBilbao1990

🥈 @LLEONSANCHEZ

🥉 Gorka Izagirre

Italiaan Fedeli wint slotrit Tour du Limousin, eindzege voor Wackermann

In de Tour du Limousin heeft Alessandro Fedeli de slotrit gewonnen. De Italiaan van NIPPO DELKO One Provence haalde het voor Rui Costa. De Portugees zette nog een slotoffensief op poten om de leiderstrui van Luca Wackermann af te snoepen, maar de ex-wereldkampioen kwam tekort.

Cavagna beste tijdrijder in Frankrijk

Remi Cavagna mag zich de beste tijdrijder van Frankrijk noemen. De hardrijder van Deceuninck-Quick.Step was op het Frans kampioenschap tegen de klok een handvol seconden sneller dan uittredend kampioen Benjamin Thomas.

Magnifique!!!@remicav is the new French National ITT Champion after an enormous ride and a huge display of strength, class and determination at #GrandChamp2020!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/uIHvL5u4yF Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link