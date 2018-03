KOERS KORT: Naesen verkent vandaag: "Wordt intens, maar het komt goed tegen zondag" De wielerredactie

30 maart 2018

07u05 0

Naesen: "Kan niet kapotmaken door te starten"

Tenzij de verkenning vandaag tegenvalt, rijdt Oliver Naesen zondag de Ronde. "Een specialist zei dat het pijn zal doen, maar dat ik niets kan kapotmaken door te starten." Er zit goed nieuws aan te komen voor Oliver Naesen (27). Volgens Grégory Ornon, de teamarts van AG2R, "zou hij operationeel moeten zijn voor de Ronde van Vlaanderen op voorwaarde dat zijn blessure in de goeie zin blijft evolueren". Daarmee houdt de man een behoorlijke slag om de arm, maar gelukkig is er ook Naesen zelf. Die windt er nooit doekjes om. "Het komt wel goed tegen zondag. Intussen heb ik mijn gsm uitgezet. Honderd keer dezelfde vraag krijgen net voor zo'n belangrijk doel is heel vervelend. 'Je zal toch niet koersen met die knie?' Na een tijdje ga je dit nog geloven en kruipt het in je hoofd", aldus Naesen tegenover Sporza.

De Oost-Vlaming ging gisteren op controle in het UZ in Gent en die was alvast positief. Woensdag was al zeker dat hij niks gebroken had bij zijn val in Dwars door Vlaanderen, gisteren kreeg de Belgische kampioen dan het geruststellende nieuws dat er ook geen kneuzingen op het bot van zijn linkerknie te zien zijn. De blessure valt dus mee, al trainde Naesen nog niet. Vandaag gaat hij samen met zijn ploegmaats het parcours verkennen: "Dat wordt intens, maar is nodig om te weten waar ik sta."

Daarna hakken ze bij AG2R de knoop over zijn deelname door: "Het is afwachten. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn het orgelpunt van het voorjaar, dus de situatie is heel ambetant. Een specialist zei dat het pijn zal doen, maar dat ik niets kan kapotmaken door te starten in de Ronde. Als het niet te doen is, moet ik er niet aan denken om te starten. Mijn seizoen stopt ook niet na de Ronde. Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zijn ook twee mooie doelen."

Geen kopmannen bij Wanty

Wanty-Groupe Gobert start zondag zonder uitgesproken kopman in de Ronde van Vlaanderen. "Die zal ik zelf wel aanduiden in de finale", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Wie goed is, krijgt bescherming." De ploeg brak tot dusver nog geen potten in het klassieke voorjaar en dat zit Van der Schueren niet lekker. "Onze prestaties vielen wat tegen. Het is allemaal wat minnetjes en dat knaagt toch een beetje aan mij." De selectie: Backaert, Offredo (Fra), Pasqualon (Ita), Smith (GBr), Van Keirsbulck, McNally (GBr) en Devriendt. (JDK/TLB)

Kristoff trekt het schip bij UAE in de Ronde

Het UAE Team Emirates voor de Ronde wordt volledig gebouwd rond ex-winnaar Kristoff (2015). Vorig jaar finishte de Noor als vijfde. "Ik start niet als topfavoriet, maar de laatste wedstrijden hebben me wel op een hoger niveau gebracht. Ik hoop mijn rol te kunnen spelen", pompt hij zichzelf vertrouwen in. Kristoff blijft voorlopig steken op twee zeges (slotetappe Ronde van Oman en openingsrit Ronde van Abu Dhabi). In de E3 Harelbeke (40ste), Gent-Wevelgem (25ste) en Dwars door Vlaanderen (76ste) ontgoochelde hij. De selectie: Kristoff (Noo), Swift (GBr), Marcato (Ita), Troia (Ita), Consonni (Ita), Ganna (Ita) en Byström (Noo). (JDK/TLB)

Stuyven kopman bij Trek

Vierde in de Omloop, tiende in Milaan-Sanremo, zesde in de E3 Harelbeke en tiende in Dwars door Vlaanderen: Jasper Stuyven (25) rijdt een regelmatig voorjaar. Veel regelmatiger dan ploegmaat John Degenkolb (29) - nochtans ex-winnaar van Sanremo en Roubaix - en daarom kiest Trek-Segafredo zondag voor Stuyven als kopman.

Trek ging 'Vlaanderens Mooiste' gisteren op vraag van Degenkolb nog eens verkennen. Een deel van het team legde zo'n 100 kilometer af, Stuyven hield het bij zestig kilometer. "Hij verkende eerder al", verklaarde ploegleider Dirk Demol. Degenkolb voelt zich volgens Demol ook nog altijd niet 100 procent. De Duitser stapte uit Parijs-Nice met een bronchitis en hij moest ook passen voor Milaan-Sanremo. In de E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen kwam hij niet in de buurt van de ereplaatsen. "Voor mij de reden om Stuyven een plaatsje hoger te zetten", aldus Demol. Stuyven en Degenkolb krijgen De Kort, Mullen, Pedersen, Rast en Reijnen zondag in steun.