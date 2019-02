KOERS KORT. Naesen: “Ik heb deze winter enorm hard getraind” - Movistar ontslaat Rosón, die vier jaar geschorst wordt De wielerredactie

Movistar ontslaat Rosón, die vier jaar geschorst wordt door UCI

Jaime Rosón Garcia (26) wordt voor vier jaar geschorst door de Internationale Wielerunie (UCI), wegens onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort in januari 2017. Movistar heeft de schorsing vandaag vernomen en besliste zijn Spaanse renner meteen te ontslaan.

Rosón staat al sinds juni 2018 aan de kant, de UCI legde hem toen al een voorlopige schorsing op na de ontdekking van de onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort. Movistar zette hem meteen op non-actief.

Movistar wenst te beklemtonen dat de afwijkende waarden dateren van januari 2017, een jaar voor hij bij de Spaanse WorldTour-formatie aan de slag ging. Op dat moment reed Rosón voor het procontinentale Caja Rural.

Vorig jaar schreef Rosón voor Movistar de Ronde van Aragon op zijn naam.

Oliver Naesen wil benen testen in Oman

Oliver Naesen is samen met Greg Van Avermaet één van de Belgische toppers in de Ronde van Oman, die morgen van start gaat. De kopman van AG2R legt in het sultanaat de laatste hand aan zijn voorbereiding op het klassieke seizoen en wil er vooral “de benen eens testen” en zien hoever hij staat.

Na heel wat ereplaatsen in 2017 wilde Naesen in 2018 bevestigen, maar pech doorboorde zijn klassieke voorjaar. Hij lag te veel op de grond. “Ik was in dat voorjaar meer bezig met achtervolgen dan met zelf koers maken”, blikt hij bij Belga nog even terug op een persmoment. “Dat voorjaar wil ik zo snel mogelijk vergeten. Ik had enorm hard getraind en had goede benen, maar ik heb ze nooit kunnen tonen.”

In 2019 wil hij komaf maken met de tegenslagen. “Ik mag er niet aan denken dat ik nog zo’n voorjaar zou moeten rijden”, blikt hij vooruit. “Dat wil ik echt niet nog eens meemaken. Ik heb deze winter enorm hard getraind, op mijn voeding gelet, echt niets aan het toeval overgelaten en ik wil nu wel een sterk voorjaar rijden.”

Grote uitspraken doet hij liever niet, zeker niet na zijn voorjaar van 2018. “Ik startte toen met veel vertrouwen, wilde een klassieker winnen, maar uiteindelijk smakte ik te veel tegen het asfalt en kwam ik er amper aan te pas. Pas op, zo slecht was het nu ook weer niet. Ik werd vierde in de E3 Harelbeke, zesde in Gent-Wevelgem, elfde in de Ronde van Vlaanderen, twaalfde in Roubaix, maar ik mikte wel op meer. Ik reed wel nog een goede Tour en een sterk najaar, maar ik wilde er ook staan in het voorjaar. Nu is dat opnieuw de ambitie.

“Is mijn voorjaar alleen geslaagd bij winst in een klassieker of semiklassieker? Neen, dat wil ik niet zeggen. Ook een dichte ereplaats zou me al veel plezier kunnen doen. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik zal na deze Ronde van Oman al veel wijzer zijn. Twee jaar geleden had ik een paar ritten aangeduid, maar kwam ik uiteindelijk telkens net te kort op een paar klimmetjes voor de finish. Kan ik nu die klimmetjes wel over, dan rijd ik wel een resultaat. Dan zal ik tevreden zijn. Ik wil ook wel eens zien wat de concurrentie hier waard is.”