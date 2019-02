KOERS KORT. Naesen: “Ik heb deze winter enorm hard getraind” - Dubbelslag Jungels in Colombia - Prades wint in de Provence - Bilbao aan het feest in Murcia De wielerredactie

15 februari 2019

Dubbelslag voor Jungels in Colombia

Bob Jungels heeft de vierde rit in de Ronde van Colombia op zijn naam geschreven. De Luxemburgse kampioen van Deceuninck-Quick.Step was na 144 kilometer in en rond Medellin de beste dankzij een late ontsnapping. Jungels is meteen ook de nieuwe leider in het klassement.

Pello Bilbao zet overmacht Astana om in zege

Pello Bilbao heeft de openingsrit in de 39e Ronde van Murcia (cat. 2.1) gewonnen. De Spanjaard van Astana was na 188,8 kilometer van Yecla naar San Javier de sterkste van een kopgroep van zeven, voor zijn ploeg- en landgenoten Omar Fraile en Luis Leon Sanchez, die het ploegenspel perfect speelden.

De tweedaagse in Spanje begon met een lange rit naar San Javier over een relatief vlak parcours, met op het einde wel de beklimming van de Alto Cabezo de la Plata, 4,2 kilometer aan 4,9 procent. De obligate vlucht van de dag kreeg al vroeg vorm en kwam zonder al te veel strijd tot stand. Zeven renners trokken op avontuur, onder hen met Mathias De Witte één Belg. Zodra hun bonus over de drie minuten ging, namen BORA - hansgrohe en Mitchelton-SCOTT het initiatief in handen en hielden ze de vluchters in het vizier. Net voor de klim joeg Astana het tempo de hoogte in, nog voor de voet werden de vluchters opgeraapt.

Op de klim spatte het peloton uit elkaar. In een selecte kopgroep hadden vier Astana-renners - Bilbao, Fraile, Leon Sanchez en Jakob Fuglsang - het gezelschap van Alejandro Valverde, Ruben Fernandez en Patrick Konrad. Na de klim was het nog 30 kilometer naar de finish, maar de kopgroep bleef vooruit. In de finale speelde Astana zijn numerieke overmacht uit en was het finaal Bilbao die het teamwerk afrondde, goed voor zijn zevende profzege op 28-jarige leeftijd.

Eduard Prades wint tweede rit, Gorka Izagirre is nieuwe leider in de Provence

Eduard Prades heeft de tweede rit in de vierde editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. De 31-jarige Spanjaard van Movistar was na 191,6 kilometer van Istres naar La Ciotat de snelste van een groep van negen. De Fransman Tony Gallopin werd tweede, de Spanjaard Gorka Izagirre (Astana) finishte als derde en nam de leiderstrui over van de Italiaan Filippo Ganna, die gisteren de openingstijdrit won. Philippe Gilbert was met een tiende plaats, op 16 seconden van Prades, beste Belg.

De vroege vlucht in de koninginnenrit bestond uit acht renners. Onder hen Dries De Bondt. Hij had het gezelschap van de broers Rudy en Pierre Barbier, Anthony Delaplace, Romain Feillu, Jodok Salzmann, Maxime Cam en Mattia Viel. De renners kregen weinig vlakke kilometers voorgeschoteld en na een harde wedstrijd trokken vier koplopers de finale in. Dat waren De Bondt, Rudy Barbier, Cam en Delaplace. Het peloton was niet ver en Mauro Finetto maakte de oversteek, terwijl Barbier moest lossen. In een afdaling schudde Gilbert even aan de boom, maar hij raakte niet ver. Toen Sky het peloton op sleeptouw nam, ging het snel. Delaplace werd als laatste vluchter opgeraapt op de klim La Route des Crêtes (2,8 km aan 9,8%).

Groupama-FDJ mende het peloton voor Thibaut Pinot. De Fransman had David Gaudu en Rudy Molard bij zich en ook Eduard Prades, Eddie Dunbar, Simon Clarke, Lilian Calmejane, Tony Gallopin en Gorka Izagirre maakten deel uit van het elitegroepje dat richting finish trok. Gallopin zette de sprint van ver in, maar werd nog overvleugeld door Prades, die zijn zevende profzege boekte. De 31-jarige Izagirre is de nieuwe leider, met twee seconden voorsprong op Pinot en zes op Gallopin. Jimmy Janssens is met een tiende plaats op 26 seconden beste Belg in de stand, Gilbert is op 42 seconden dertiende.

Movistar ontslaat Rosón, die vier jaar geschorst wordt door UCI

Jaime Rosón Garcia (26) wordt voor vier jaar geschorst door de Internationale Wielerunie (UCI), wegens onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort in januari 2017. Movistar heeft de schorsing vandaag vernomen en besliste zijn Spaanse renner meteen te ontslaan.

Rosón staat al sinds juni 2018 aan de kant, de UCI legde hem toen al een voorlopige schorsing op na de ontdekking van de onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort. Movistar zette hem meteen op non-actief.

Movistar wenst te beklemtonen dat de afwijkende waarden dateren van januari 2017, een jaar voor hij bij de Spaanse WorldTour-formatie aan de slag ging. Op dat moment reed Rosón voor het procontinentale Caja Rural.

Vorig jaar schreef Rosón voor Movistar de Ronde van Aragon op zijn naam.

Oliver Naesen wil benen testen in Oman

Oliver Naesen is samen met Greg Van Avermaet één van de Belgische toppers in de Ronde van Oman, die morgen van start gaat. De kopman van AG2R legt in het sultanaat de laatste hand aan zijn voorbereiding op het klassieke seizoen en wil er vooral “de benen eens testen” en zien hoever hij staat.

Na heel wat ereplaatsen in 2017 wilde Naesen in 2018 bevestigen, maar pech doorboorde zijn klassieke voorjaar. Hij lag te veel op de grond. “Ik was in dat voorjaar meer bezig met achtervolgen dan met zelf koers maken”, blikt hij bij Belga nog even terug op een persmoment. “Dat voorjaar wil ik zo snel mogelijk vergeten. Ik had enorm hard getraind en had goede benen, maar ik heb ze nooit kunnen tonen.”

In 2019 wil hij komaf maken met de tegenslagen. “Ik mag er niet aan denken dat ik nog zo’n voorjaar zou moeten rijden”, blikt hij vooruit. “Dat wil ik echt niet nog eens meemaken. Ik heb deze winter enorm hard getraind, op mijn voeding gelet, echt niets aan het toeval overgelaten en ik wil nu wel een sterk voorjaar rijden.”

Grote uitspraken doet hij liever niet, zeker niet na zijn voorjaar van 2018. “Ik startte toen met veel vertrouwen, wilde een klassieker winnen, maar uiteindelijk smakte ik te veel tegen het asfalt en kwam ik er amper aan te pas. Pas op, zo slecht was het nu ook weer niet. Ik werd vierde in de E3 Harelbeke, zesde in Gent-Wevelgem, elfde in de Ronde van Vlaanderen, twaalfde in Roubaix, maar ik mikte wel op meer. Ik reed wel nog een goede Tour en een sterk najaar, maar ik wilde er ook staan in het voorjaar. Nu is dat opnieuw de ambitie.

“Is mijn voorjaar alleen geslaagd bij winst in een klassieker of semiklassieker? Neen, dat wil ik niet zeggen. Ook een dichte ereplaats zou me al veel plezier kunnen doen. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik zal na deze Ronde van Oman al veel wijzer zijn. Twee jaar geleden had ik een paar ritten aangeduid, maar kwam ik uiteindelijk telkens net te kort op een paar klimmetjes voor de finish. Kan ik nu die klimmetjes wel over, dan rijd ik wel een resultaat. Dan zal ik tevreden zijn. Ik wil ook wel eens zien wat de concurrentie hier waard is.”

Mathieu van der Poel voor acht op acht in Superprestige?

De mogelijkheid bestaat dat Sven Nys morgen niet langer de enige is die alle manches van de Superprestige won in één seizoen. Na Gieten, Boom, Ruddervoorde, Gavere, Zonhoven, Diegem en Hoogstraten kan Mathieu van der Poel in Middelkerke een acht op acht in het regelmatigheidscriterium behalen. Het zou de suprematie van de kersverse wereldkampioen dit seizoen nog maar eens een tikkeltje extra glans geven.

Van der Poel is klaar om te gaan voor de volle buit. Dat wil zeggen acht keer 15 punten. Nys liet in 2006-2007 ook in elke Superprestigecross iedereen achter zich. Voor het eindklassement is Toon Aerts op elf punten de dichtste belager van Van der Poel. “Ik moet al rekenen op een complete offday van Mathieu om hem nog de eindzege af te snoepen. Dus ik hoop niet meer op die eerste plaats”, verklaarde Aerts.

“Zelf kan ik door niemand meer ingehaald worden. Dat zorgt ervoor dat ik tactisch kan koersen in Middelkerke. Vorig jaar werd ik er zevende. Toen was het ‘op’ na het wereldkampioenschap. Ik finishte na dat WK zelfs geen enkele keer meer in de top vijf. Mijn huidig seizoen kan niet meer stuk. Ik pakte 28 podiumplaatsen en behaalde vijf zeges. Ik ga tot aan het gaatje. Dit wil zeggen dat ik nog start in elke cross. Tot en met Oostmalle. Daarna volgt een welverdiende vakantie zonder fiets.”

Van de Poel was de voorbije drie edities al de sterkste in de Noordzeecross. Vorig jaar bleef hij Tim Merlier en Michael Vanthourenhout voor. Bij de vrouwen is de strijd om de eindzege in de Superprestige wel nog spannend. Leidster Sanne Cant heeft slechts twee punten voor op de Nederlandse Annemarie Worst. De cross in Middelkerke kan Cant al een zesde keer, een vijfde keer op rij, op haar naam brengen. In 2018 liet de wereldkampioene de Nederlandse Maud Kaptheijns en Laura Verdonschot achter zich.