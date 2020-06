KOERS KORT. Naesen binnenkort op trainingskamp in de Ardèche, ook broer Lawrence en Vandenbergh in klassieke kern Wielerredactie

16 juni 2020

14u47 0

Oliver Naesen (AG2R) gaat van 23 tot 29 juni met een twaalfkoppige preselectie voor de Tour op trainingskamp in Chambon sur Lignon in de Ardèche. Meteen daarna reist Naesen naar Vaujany in de Isère. Hij zal er zich van 1 tot 10 juli met acht ploegmaats voorbereiden op de klassiekers. Ook zijn broer Lawrence en Stijn Vandenbergh maken deel uit van de klassieke kern. (MG)