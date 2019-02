KOERS KORT. Na onder meer naaktmodel en sheriff pakken organisatoren E3 BinckBank Classic nu uit met kikker op hun banner, maar ziet u wat het écht is? Wielerredactie

25 februari 2019

13u20

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Podiummissen vormen kikker op nieuwste banner E3 BinckBank Classic

Vandaag werd de 62ste editie van de E3 BinckBank Classic voorgesteld. En wie E3 zegt, zegt ook banner. Elk jaar is het uitkijken naar de affiche van de Belgische koers en ook dit jaar maakten de organisatoren er iets speciaals van. “Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke”, luidt de tekst bij een foto van een kikker, die gevormd wordt door twee podiummissen (Sharon Levecque en Elise Plaisier, red.) die voorzien werden van een laagje bodypaint.

De banner werd gemaakt door C-Design, dat acht uur werk heeft gehad aan de affiche. De kikker zal alvast makkelijker te spotten zijn dan de sheriff die vorig jaar op de banner prijkte. Dit jaar zal het beeld op 148 verschillende plaatsen worden opgehangen. Vorig jaar waren dat er maar een vijftigtal.

En behalve de banner is er dit jaar nog een nieuwigheid: op het parcours zullen 227 pvc-tonnen geplaatst worden rond de bomen, ter beveiliging van de renners. De tonnen zijn beschermhoezen die uitgetest werden door er een 2,3 ton zware vorklift tegenaan te laten botsen.

Er zullen op 29 maart 29 ploegen aan de start verschijnen: Ag2R-La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, CCC Team, Bora-Hansgrohe, EF Education First, Groupama-FDJ, Lotto-Soudal, Movistar, Mitchelton-Scott, Deceuninck-Quick.Step, Dimension Data, Katusha-Alpecin, Team Jumbo-Visma, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Emirates, Direct Energie, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Cofidis, Wanty-Gobert, Wallonie-Bruxelles en Israël Cycling Academy.

De nieuwe banner van de E3:

De evolutie van de banner van de E3:

Making Off Banner E3 BinckBank Classic https://t.co/KnAhFzB7y5#E3BinckBankClassic pic.twitter.com/65p8gBk58f E3 BinckBank Classic(@ E3Harelbeke) link

Geen groepsverkenning bij Lotto Soudal voor Omloop: “Goed om kasseien nog eens te voelen”

Er komt deze week geen groepsverkenning meer voor de Omloop bij Lotto Soudal. De kans dat enkele renners individueel nog testen tussen Gent en Ninove is wél bestaande.

"We trekken niet meer op verkenning met de ploeg, simpelweg omdat wij die groepsverkenning van de Omloop al organiseerden eind december", verduidelijkt sportdirecteur Frederik Willems. "Dat gebeurde in schitterende weersomstandigheden. Eigenlijk zoals het nu is, maar dat weet je niet op voorhand. Het kan in aanloop naar de Omloop wel eens een ander weertje zijn. Tijdens die verkenning werd ons materiaal uitvoerig getest en alles doorstond het parcours met brio. Bovendien kent iedereen de wegen ondertussen wel. De hellingen zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar en het knooppunt situeert zich in de lussen rond De Haaghoek. Verschillende renners moeten bovendien nog terugkeren uit het buitenland. Het is ook goed dat de renners nu wat rust krijgen. Iedereen kan zich zo op zijn eigen manier voorbereiden op de Vlaamse openingsklassieker."

Lotto Soudal kende alvast een goede aanloop naar de Omloop, met twee ritzeges van Tim Wellens in de Ruta del Sol. "We mogen zeker niet klagen", aldus Willems. "Naast Wellens is ook de rest van de ploeg er conditioneel klaar voor. Wellens deelt het kopmanschap met Tiesj Benoot. Maar we gaan de tactiek pas later bespreken. Dit is een belangrijke wedstrijd voor ons. Het is geen voorbereidingskoers meer. Zo'n wedstrijden bestaan tegenwoordig nog amper. We hebben zo vroeg in het jaar al enkele WorldTour-koersen achter de rug. Het wielerseizoen is al sinds januari volop aan de gang.”

Deceuninck-Quick Step verkent donderdag parcours: “Goed om kasseien nog eens te voelen”

Deceuninck-Quick Step trekt met tweevoudig winnaar Philippe Gilbert donderdag op verkenning op het parcours van de Omloop. Het gaat de ploeg dit seizoen opnieuw voor de wind. In elke wedstrijd waarin de formatie van manager Patrick Lefevere startte, werd succes geboekt. Gisteren was dat nog het geval met Zdenek Stybar in de slotetappe van de Ronde van de Algarve. De Tsjech zit ook in de selectie voor de Omloop van komende zaterdag.

“We gaan donderdag nog eens verkennen”, aldus sportdirecteur Wilfried Peeters. “Veel teams doen het niet meer, maar wij wel. Er zal de renners een tochtje wachten van zo’n 80 kilometer. Het is goed de finale nog eens onder de loep te nemen, want die wijzigde toch een beetje. Voor de rest is het belangrijk de kasseien nog eens te voelen.”

Deceuninck-Quick Step won al tien keer in 2019 en mag dus tevreden zijn over de voorbereiding op de Omloop. “In de Tour Down Under was het al meteen prijs met Elia Viviani”, vervolgde Peeters. “Daarna ging het feestje door in Argentinië en Colombia met zeges van onder meer Bob Jungels en Alvaro Hodeg. In de Ronde van de Provence pakte Philippe Gilbert zijn eerste overwinning en gisteren was Zdenek Stybar in Algarve aan het feest. Het komt erop neer dat we in elke koers waarin we startten, wonnen. Zaterdag wacht de eerste wedstrijd met een sterk klassiek deelnemersveld. Niet iedereen volgde dezelfde voorbereiding. Tiesj Benoot komt zelfs terug van een hoogtestage. Ik verwacht veel van mannen als Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Tim Wellens, Jasper Stuyven en Jasper Philipsen. Dat zijn inderdaad een pak namen en dan heb ik het nog niet over onze mannen gehad. Op papier hebben wij een sterke ploeg, het afmaken is echter nog wat anders.”