KOERS KORT. Movistar strikt Deense tijdritbelofte

26 november 2019

Movistar heeft zich versterkt met de Deen Mathias Norsgaard. De 22-jarige beloftevolle tijdrijder komt over van het Deense procontinentale team Riwal Readynez, waar hij nog een contract had tot eind 2020. Movistar neemt die overeenkomst over.

Norsgaard won dit jaar een etappe in de Ronde van de Toekomst en de Duo Normand (samen met Rasmus Quaade). Op het voorbije WK tijdrijden bij de beloften in Yorkshire viel hij als vierde net naast het podium. Een jaar eerder, in Innsbruck, pakte hij wel brons op het WK tijdrijden voor beloften. De vorige twee jaar won hij ook telkens de Chrono des Nations voor beloften.

Norsgaard wordt bij Movistar ploegmaat van onze landgenoot Jürgen Roelandts.