KOERS KORT. Movistar kaapt Mas weg bij Deceuninck-Quick.Step - Van Dijk wint opnieuw EK tijdrijden

08 augustus 2019

Van Dijk verovert 4de tijdritgoud op rij op EK, Duyck en Van de Velde imponeren niet

Ellen van Dijk heeft in Alkmaar de Europese titel tijdrijden voor het vierde jaar op rij veroverd. De 32-jarige Nederlandse bleef na 22,4 kilometer met een tijd van 28:07 de Duitse Lisa Klein (op 00:29) en de Nederlandse Lucinda Brand (op 00:52) voor. Ann-Sophie Duyck (op 02:31) eindigde als zeventiende, Julie Van de Velde (op 02:52) moest tevreden zijn met de negentiende plek.

Van Dijk won elk van de drie voorgaande edities en liet ook dit jaar haar concurrentes geen kans. In 2017 kaapte Duyck nog het zilver weg. De Nederlandse wereldkampioene Annemiek van Vleuten ontbrak in Alkmaar.

De Duitse Hannah Ludwig ging eerder vandaag met de titel bij de beloften aan de haal. Straks volgen nog de mannenbeloften en mannenelite.

Movistar kaapt Enric Mas weg bij Deceuninck-Quick.Step

De Spanjaard Enric Mas verlaat Deceuninck-Quick.Step en zet zijn loopbaan voort bij Movistar. Dat heeft de Spaanse ploeg laten weten. De 24-jarige Mas, die afkomstig is van Mallorca, ondertekent bij Movistar een contract voor drie jaar.

Mas maakte vorige maand zijn debuut in de Tour de France, waar hij vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe. De Spanjaard had vorig jaar in de Vuelta al indruk gemaakt als ronderenner. Hij moest in het eindklassement alleen de Brit Simon Yates voorlaten.

Vorig jaar boekte Mas twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van het Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.

Duitse Ludwig snelt naar tijdritgoud bij beloften

Hannah Ludwig is de nieuwe Europese kampioene tijdrijden bij de beloften. De Duitse haalde het in Alkmaar voor de Russin Maria Novolodskaya en de Italiaanse Elena Pirrone. Ludwig legde het parcours van 22,4 km af in 29:20, goed voor een gemiddelde van 45,80 km/uur. Daarmee was ze 38 seconden sneller dan Novolodskaya.

Er eindigden geen Belgen in de top tien. Britt Knaven, dochter van ploegleider Servais Knaven, eindigde als eerste landgenote op een twaalfde plaats, op 1:34. Alana Castrique werd 21ste, op 2:37.

Ludwig moest vorig jaar nog vrede nemen met een zilveren medaille bij de junioren in de tijdrit, na de Italiaanse Vittoria Guazzini, nu schoot ze dus wel raak. De 19-jarige Duitse maakte het verschil in het tweede deel van het parcours. Pirrone moet vrede nemen met brons nadat ze in 2017 bij de junioren de snelste was tegen de klok op het EK en WK, en ook in de wegrit toen mocht juichen in Bergen.