KOERS KORT: Movistar begint met drie kopmannen aan Tour: "Een luxeprobleem"

19 juni 2018

09u07

De Spaanse wielerploeg Movistar begint op 7 juli met liefst drie kopmannen aan de Tour de France. Met Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mikel Landa beschikt Movistar over drie wielrenners die allemaal voor het podium willen gaan. Ploegleider Eusebio Unzue wijst in de loop van de Tour mogelijk één kopman aan, maar hij laat zijn renners in eerste instantie vrij om ook tegen elkaar te strijden.

"De eerste week, met ook de kasseienrit, zal heel interessant worden", zei Unzue op het hoofdkantoor van Movistar, waar hij zijn voorselectie van tien renners bekend maakte. De Colombiaanse klimmer Quintana en de Spanjaarden Valverde en Landa zijn al zeker van een plek in de Tourploeg. "Misschien dat we na de eerste week beslissen om alles op één kopman te zetten. Als het lastig wordt om een kopman aan te wijzen, is dat een luxeprobleem voor ons."

Quintana eindigde al drie keer op het podium, maar de Colombiaan stond nog nooit op het hoogste treetje in Parijs. De 28-jarige klimmer sloeg dit jaar de Giro d'Italia over om zich helemaal te focussen op de Tour. "Hopelijk kunnen we schitteren", zei Quintana. De 38-jarige Valverde, derde in de Tour van 2015, ging vorig jaar onderuit in de openingstijdrit door Düsseldorf. Een gebroken knieschijf hield hem de rest van het seizoen aan de kant.

Landa reed de vorige Tour in dienst van Chris Froome bij Team Sky. De Spanjaard eindigde als vierde, op slechts één seconde van het podium. Landa stapte over naar Movistar omdat hij daar wel voor zijn eigen kans mag rijden. Voor de resterende vijf plekken in de Tourploeg van Movistar komen zeven renners in aanmerking: Andrey Amador, Daniele Bennati, Imanol Erviti, Nélson Oliveira, José Joaquin Rojas, Marc Soler en Jasha Sütterlin.