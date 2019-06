KOERS KORT. Mountainbiker Maes geschorst wegens niet-intentionele dopinginbreuk - De Bondt wint Halle-Ingooigem na chaotische finale Redactie

Mountainbiker Martin Maes reageert op schorsing door UCI: “Ik ben sprakeloos”

Mountainbiker Martin Maes is voor negentig dagen geschorst door de Internationale Wielerunie UCI na een niet-intentionele dopinginbreuk. De specialist van de enduro- en downhilldiscipline gebruikte de verboden substantie probenecide. Maes ontkent de feiten niet, maar is wel van zijn melk door de schorsing.

“Ik ben sprakeloos”, klinkt het in een eerste reactie op de website van zijn ploeg GT Bicycles. “Sinds 2013 staat mijn hele leven in het teken van wielrennen, en ik heb keihard getraind om mijn dromen te verwezenlijken. Er was haast bij het behandelen van een geïnfecteerde wonde en we hebben het doktersvoorschrift niet gedubbelcheckt. Dat is de enige fout die gemaakt is.”

Maes legt zich neer bij de schorsing. “Het is nu tijd om de situatie te aanvaarden, harder dan ooit te trainen en snel terug te keren om mijn frustratie om te zetten in plezier en prestaties op de fiets.”

Zowel de UCI als de ploeg van Maes maakt duidelijk dat het om een niet-intentionele dopingovertreding gaat, maar probenecide kan gebruikt worden om dopinggebruik te maskeren, en is daarom een verboden product. Maes, die zijn twee Wereldbekerzeges in het enduroracen uit maart van dit jaar afgenomen wordt, is amper 22 jaar en niet alleen wereldtop in de enduro: vorig jaar brak hij helemaal door in de downhill met de allereerste Belgische winst in een Wereldbekermanche en zilver op het WK in Lenzerheide.

De Bondt wint Halle-Ingooigem na chaotische finale

Dries De Bondt heeft voor de tweede keer in zijn carrière Halle-Ingooigem gewonnen. De Belg van Corendon-Circus profiteerde van een val in de slotkilometer om naar de zege te knallen.

Vijf renners trokken vandaag in het offensief: Elias Van Breussegem, Gianni Marchand, Thomas Joseph, Cormac McGeough en Adam Lewis. In de achtergrond bepaalde Deceuninck-Quick.Step dan weer het tempo. Met Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen had de Belgische WorldTour-formatie twee ijzers in het vuur.

Op zo’n vijftig kilometer van de streep waren de vijf vluchters eraan voor de moeite. Vervolgens regende het aanvalspogingen, maar een sprint was onvermijdbaar. Zo leek het. De sprinters werden in stelling gebracht, tot een massale valpartij de spurt ontsierde. De Bondt sloeg zo plots een gaatje en hield stand tot op de streep. Piotr Havik en Philippe Gilbert maakten de top drie compleet.

De Bondt: “Ik kon de val net ontglippen”

“Ik besef echt nog niet dat ik hier voor de tweede keer win”, vertelde De Bondt na afloop. “We hadden eigenlijk het plan om de kaart van Tim Merlier uit te spelen in een massasprint. Merlier was zondag ook al de sterkste in de Elfstedenronde, vandaar dat wij in hem het volste vertrouwen hadden. In de laatste kilometer zaten we perfect aan de leiding van de grote groep. Lasse Norman Hansen maakte volop tempo om vervolgens van kop te gaan en zo was het mijn beurt om het tempo strak te houden. Hansen kwam echter in aanvaring met Davide Martinelli van Deceuninck - Quick-Step en zo kregen we een domino-effect van vallende renners. Ik kon die val echter ontglippen en keek direct achter mij en zag niemand komen. Dat was het sein om opnieuw te versnellen en het te halen.”

De hele dag stond er een felle wind op het parcours. Op een gegeven moment dreigden aan de aankomstzone zelfs publiciteitsborden om te waaien. Die felle wind had zijn invloed op het wedstrijdgebeuren. “Daarom ook dat wij de slotkilometer voor onze rekening namen. De wind kwam vol van links dus was het onze taak om daar aan de koord te gaan zitten. Dat lukte, tot die val. Gelukkig heeft Tim Merlier niet te veel schade opgelopen. Hij viel in het gras en komt er met wat schaafwonden van af. Hij blijft dus onze man voor komende zondag tijdens het Belgisch kampioenschap in Gent.”

Julien Van Den Brande wint IWT Jong maar Moedig

Julien Van Den Brande (Tarteletto-Isorex) heeft in Oetingen de Interclub IWT Jong maar Moedig (1.2) op zijn naam geschreven. Van Den Brande haalde het na 181 kilometer in een sprint met acht van Kenneth Van Rooy. Thimo Willems werd derde voor Michiel Dieleman en Kobe Goossens.

Uitslag:

1. Julien Van Den Brande (Tarteletto-Isorex) 181 km in 4u20:29 (gem 41,692 km/u)

2. Kenneth Van Rooy

3. Thimo Willems

4. Michiel Dieleman

5. Kobe Goossens; 6. Nicolas Cleppe; 7. Ward Vanhoof; 8. Abram Stockman op 0:05; 9. Laurens Huys 0:16; 10. Michiel Stockman 0:36; 11. Milan Menten 1:14; 12. Jordi Warlop; 13. Jordi Van Dingenen 1:21; 14. Jacob Relaes; 15. Jasper De Plus 1:27; 16. Floris Gerts (Ned) 1:35; 17. Jonas Goeman 1:38; 18. Jarne Van De Paar; 19. Jason van Dalen (Ned); 20. Andreas Goeman; 21.Jari Snyers; 22. Oskari Vainionpää (Fin); 23. Jens Moens; 24. Yarno Vandenbroucke; 25. Jovany Van Oudenhove; 26. Yentl Bekaert; 27. Sjoerd Bax (Ned); 28. Sébastien Grignard; 29. Han Devos; 30. Olthar Verhulst

Van Emden Nederlands kampioen tijdrijden

Jos van Emden heeft zich tot Nederlands kampioen tijdrijden gekroond. De hardrijder van Jumbo-Visma legde de 40,8 kilometer in Ede acht seconden sneller af dan Sebastian Langeveld. Het brons ging naar Dylan van Baarle.

Vorig jaar eindigde Van Baarle in Bergen op Zoom nog als eerste. Van Emden stelde toen teleur met de vijfde plek.

Tom Dumoulin, de winnaar van 2017, deed net als vorig jaar niet mee. De renner van Sunweb is nog niet fit na een knieblessure. Vorig jaar ontbrak Dumoulin omdat hij de voorbereiding op de Tour de France voorrang gaf.

Pinot (Groupama-FDJ) krijgt vertrouwde namen rond zich in Tour

Thibaut Pinot probeert volgende maand voor de tweede keer in zijn carrière het Tourpodium te halen. Bij Groupama-FDJ krijgt de 29-jarige Fransman de verwachte helpers rond zich. Landgenoten David Gaudu en Rudy Molard en de Zwitser Sébastien Reichenbach moeten hem zolang mogelijk bijstaan bergop. De Fransen William Bonnet, Matthieu Ladagnous en Anthony Roux en de Zwitser Stefan Küng vervolledigen het team.

Pinot werd in 2014 derde in de Tour (na Vincenzo Nibali en Jean-Christophe Péraud). Na twee opeenvolgende opgaves was de Fransman er in 2018 niet bij. Hij reed vorig jaar wel een goeie Vuelta, bekroond met een zesde plaats en twee ritzeges. Hij won in het najaar ook de Ronde van Lombardije.

UCI bevestigt WorldTour-kalender

De Internationale Wielerunie UCI heeft de data bevestigd voor de WorldTour-wedstrijden van 2020. De kalender omvat 37 wedstrijden en loopt van januari tot oktober. Het eerste evenement is traditioneel de Santos Tour Down Under. Die staat van 21 tot 26 januari geprogrammeerd. De eerste grote afspraak op de Vlaamse wegen is de Omloop op 29 februari.

Milaan-Sanremo staat als eerste klassieker op 21 maart op het programma. Andere belangrijke data zijn 5 april (Ronde van Vlaanderen), 12 april (Parijs-Roubaix) en 26 april (Luik-Bastenaken-Luik). De eerste grote ronde, de Giro, vindt plaats tussen 9 en 31 mei. De Ronde van Frankrijk start in 2020 een week vroeger dan normaal (op 27 juni, tot 19 juli) om niet te overlappen met de Olympische Spelen in Tokio (24/7-9/8). De Vuelta wordt gereden van 14 augustus tot 6 september. De WorldTour, waaruit de Ronde van Turkije verdwijnt, sluit af met de Ronde van Guangxi in China (15 tot 20 oktober).

De WorldTour voor vrouwen bestaat uit 22 wedstrijden en loopt van de Australische Cadel Evans Great Ocean Road Race (1 februari) tot de Ronde van Guangxi (20 oktober).

Jakob Fuglsang leidt selectie van Astana

De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van Astana voor de Ronde van Frankrijk (6-28 juli). Hij krijgt een stevige selectie rond zich. Pello Bilbao, winnaar van twee ritten in de laatste Giro, moet Fuglsang bergop bijstaan. Magnus Cort en Omar Fraile en Luis Leon Sanchez zijn allemaal ex-ritwinnaars in de Tour. Hugo Houle, Gorka Izagirre en Alexey Lutsenko vervolledigen het achttal. Fuglsang (33) won dit voorjaar de Ruta del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné. Zijn beste eindnotering in de Tour is een zevende plaats in 2013.

Gepersonaliseerde hooibalen verwelkomen het Tourpeloton

Langs de Brusselsestraat (N282) in Lennik zijn er onlangs drie gepersonaliseerde hooibalen geplaatst. De hooibalen stellen drie keer Eddy Merckx voor.

Op zaterdag 6 juli passeert de Tourcaravan door het Pajottenland. De Tourkoorts begint te stijgen, in het straatbeeld zien we meer en meer promotie rond de doortocht. Langs de Brusselsestraat werden drie gepersonaliseerde hooibalen neergepoot. De hooibalen zijn versierd met de gekende truitjes van Eddy Merckx. Links het oranje met zwart, verwijzend naar het shirt van de legendarische Molteni-ploeg. In het midden zien we de combinatie rood-wit van Faema. Rechts is er natuurlijk de gele trui, die Merckx in 1969 voor de eerste maal binnen haalde. Aan de Brusselstraat zal ook een groot scherm geplaatst worden, waar wielerliefhebbers de koers live kunnen volgen.