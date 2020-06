KOERS KORT. Mollema verlengt bij Trek-Segafredo Wielerredactie

15 juni 2020

15u54 2

Mollema langer bij Trek-Segafredo

De Nederlandse wielrenner Bauke Mollema heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. Dat heeft de Amerikaanse formatie maandag laten weten. De 33-jarige Mollema komt al sinds 2015 uit voor Trek-Segafredo.

“Ik wilde heel graag bij dit team blijven en gelukkig wil de ploeg heel graag verder met mij”, zei Mollema. “Door het vertrouwen dat ik van iedereen krijg voel ik me hier thuis. We hebben samen mooie dingen beleefd maar de ambitie is het nog mooier te maken. Ik heb het gevoel dat ik me nog steeds kan ontwikkelen.”

Mollema boekte in zijn profloopbaan 14 zeges, waarvan 10 bij Trek-Segafredo. Vorig seizoen won hij nog de Ronde van Lombardije.