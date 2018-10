KOERS KORT. Mollema pakt de bloemen in GP Bruno Beghelli - Ullrich: "Ik weet nu dat ik ziek ben" De wielerredactie

07 oktober 2018

17u10

Bron: Belga 0

Jan Ullrich: "Ik weet nu dat ik ziek ben"

Oud-wielrenner Jan Ullrich is in een afkickkliniek in Miami tot inzicht gekomen. "Ik weet nu dat ik ziek ben. Over de oorzaak wil ik niet praten. Maar ik erken mijn probleem", liet de voormalige topcoureur uit Duitsland weten vanuit de Verenigde Staten.

Ullrich ondergaat in Miami een behandeling van zes weken tegen zijn verslaving aan alcohol en drugs. Daarna is hij van plan om even terug te keren naar Duitsland, waar diverse strafzaken tegen hem lopen wegens onder meer gewelddadig gedrag. In de Verenigde Staten zal hij vervolgens ook het tweede deel van zijn fysieke en mentale revalidatie doorstaan.

"Ik heb al veel geleerd tijdens mijn detox-fase in Miami", vertelde Ullrich. "Ik was omringd door mensen met soortgelijke problemen en door zeer goede artsen en therapeuten. Ik heb tijdens mijn ontgifting een basis gelegd voor de rest van mijn leven."

Ullrich werd in augustus tot twee keer toe opgepakt wegens mishandeling. Daarna werd hij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ullrich, Tourwinnaar in 1997, werd aan het einde van zijn carrière geschorst wegens dopinggebruik. Na zijn loopbaan bekende hij verboden producten te hebben gebruikt.

Mollema pakt de bloemen in Italië

Bauke Mollema heeft de GP Bruno Beghelli op zijn palmares gebracht. De Nederlander van Trek-Segafredo soleerde na 196,3 km naar de zege in Monteveglio. Zes seconden later won Carlos Barbero (Movistar) de sprint om de tweede plek, voor Manuel Belletti (Androni Giocattoli).

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met negen namen: onze landgenoot Ben Hermans (Israel Cycling AcademyA), Luis Mas (Caja Rural), Alexandr Kulikovskiy (Gazprom), Enrico Salvador (Biesse Carrera), Fabio Mazzucco (Italiaanse selectie), Luca Raggio (Willier Triestina), Marco Bernardinetti (Amore & Vita), Emil Dima (MsTina) en Dario Puccioni (Sangemini). De vluchters kregen maximaal zes minuten cadeau van het peloton waar Astana samen met Bahrein-Merida de wedstrijd in handen nam.

Bij het opdraaien van de lokale ronde, waar de Zappolino (1,6 km aan 7%) tien keer moest bedwongen worden en scherprechter zou spelen, telden de vluchters nog slechts 3:40 bonus. Vooraan ging het op de eerste klim te snel voor enkele koplopers, mede na een versnelling van Ben Hermans. We hielden nog vier leiders over: Hermans, Mas, Mazzuco en Puccioni.

Uiteindelijk zou Hermans alleen op pad trekken, maar het was nog ver en achter hem zaten ze ook niet stil. Het was Sky dat de forcing voerde en op 25 km van het eind werd Hermans bij de lurven gevat. Het viel daarna niet meer stil, een groep van acht zou zich afscheiden van de rest van het pak: Mollema, Trentin, Skuijns, Bernal, Ballerini, Montaguti, Gavazzi en Kruijswijk. Die groep ging samen de slotronde in waar de aanvallen elkaar opvolgden. Onder meer Kruijswijk probeerde het, maar zonder succes.

Op zo'n 2 km van het eind waagde Mollema zijn kans en hij soleerde naar de zege in Monteveglio. Het is nog maar de tweede overwinning voor Mollema dit seizoen, eerder won hij de tweede rit in de Internationale Wielerweek Coppi é Bartali (2.1). Op de erelijst volgt hij Luis Leon Sanchez op.