KOERS KORT. Mohoric slaat dubbelslag in Duitsland - Gaviria naar Tour of Britain - Lemoine breekt sleutelbeen De wielerredactie

25 augustus 2018

Mohoric verzilvert Binckbank Tour-vorm en slaat dubbelslag

Matej Mohoric (Bahrain-Merida) heeft de derde en voorlaatste etappe van de Ronde van Duitsland (2.1) gewonnen. Daardoor nam de Sloveense kampioen ook de leiderstrui over van Maximilian Schachmann. Pieter Vanspeybrouck werd derde in de rit.

Een aanval van acht renners kleurde een groot deel van de 177 kilometer tussen Trier en Merzig. De Amerikaan Robin Carpenter toonde zich in de heuvels rond Mettlach de sterkste van de acht. Hij veroverde de bergtrui en werd ondanks veel tegenaanvallen pas teruggegrepen in het zicht van de laatste helling van de dag.

Op die klim dunde Tour-winnaar Geraint Thomas in dienst van ploegmaat Sebastian Henao het peloton stevig uit. Ondanks zijn hoge tempo trokken Warren Barguil en Pieter Weening ten aanval. Het leverde hen enkel wat bonificatieseconden op bij de passage van het bonuspunt, want de twee zagen hun poging stranden in het zicht van de aankomststreep.

De sprint voor de ritzege, die in dalende lijn ging, werd overschaduwd door een valpartij die onder meer de kansen van de Belgen Jurgen Roelandts en Frederik Backaert hypothekeerde. Ook leider Schachmann (Quick-Step Floors) werd gehinderd, maar de ritwinnaar van de tweede dag kon toch nog naar een zevende plaats sprinten.

Maar dat volstond niet voor een nieuwe dag in de rode leiderstrui, met dank aan de bonificatieseconden die Mohoric kreeg voor zijn ritwinst. De Sloveen was in de sprint duidelijk sneller dan Nils Politt en Vanspeybrouck, en heeft een week na zijn eindwinst in de Binckbank Tour nu opnieuw uitzicht op rondesucces.

Mohoric heeft in het algemene klassement nu zes seconden voorsprong op eerste achtervolger Schachmann en tien op Politt. De 23-jarige Sloveen gaat ook naar de leiding in het punten- en jongerenklassement. De slotrit van de Ronde van Duitsland voert het peloton morgen 207 kilometer tussen Lorsch en Stuttgart.

Spaanse prof Barcelo wint bovenop Val d'Isère

Fernando Barcelo heeft de negende en voorlaatste etappe van de Ronde van de Toekomst gewonnen, een bergrit met aankomst in Val d'Isère. De Sloveen Tadej Pogacar wist zijn leiderspositie te behouden.

Tijdens de 83 kilometer tussen Séez en Val d'Isère lagen drie cols van eerste categorie te wachten voor de renners onder de 23 jaar. Op de eerste daarvan, de Montée des Arcs, schoof de Belg Harm Vanhoucke mee met een vluchtpoging, maar ver droeg die niet. In de afdaling van diezelfde col ging Barcelo al naar de leiding.

De 22-jarige Spanjaard, een profrenner bij het procontinentale Euskadi - Murias, kreeg af en toe het gezelschap van andere vluchters, maar reed een groot deel van de rit toch alleen aan de leiding en hield op de slotklim een counter van leider Pogacar en de Luxemburger Michel Ries af.

Ries en Pogacar werden respectievelijk tweede en derde op acht seconden. De vierde renner in de uitslag, de Australiër Robert Stannard, finishte al op 1:13. Er haalden geen Belgen de top 20. Vanhoucke, bergop het speerpunt van de nationale selectie, moest later in de rit zijn inspanningen bekopen en loste uit de groep met de klassementsrenners.

De negentienjarige Pogacar moet nog één bergrit zien te overleven. Hij staat sinds de eerste bergrit aan de leiding in het algemene klassement, waarin hij nu nog verder weg loopt van zijn belangrijkste concurrenten. De slotrit van de Ronde van de Toekomst wordt morgen gereden tussen Val d'Isère en de Col du Glandon.

Cyril Lemoine (Cofidis) breekt sleutelbeen

Cyril Lemoine (Cofidis) is niet ongehavend uit de Great War Remembrance Race gekomen. De Franse renner ging tegen de grond op zo'n 30 km van de finish in Ieper en brak daarbij zijn rechtersleutelbeen. Zijn ploeg laat weten dat de 35-jarige Lemoine onder het mes moet. Wanneer hij opnieuw kan koersen, is nog onduidelijk.

Gaviria naar OVO Energy Tour of Britain

Niet alleen Geraint Thomas en Chris Froome, maar ook Fernando Gaviria start begin september aan de OVO Energy Tour of Britain. Volgens ploegleider Brian Holm wil Gaviria zich zo klaarstomen voor de eendagskoersen in het najaar. De Colombiaan, die met de Great War Remembrance Race zijn eerste wedstrijd reed sinds zijn opgave in de Tour, won vorig jaar een etappe in de achtdaagse rittenkoers. Gaviria kwam in Ieper niet verder dan een 67ste plaats op ruim 9 minuten van winnaar Räim. De sprinter was pas overgevlogen uit zijn thuisland. "Fernando is nog maar sinds gisteren terug van Colombia, logisch dat hij in de koers zijn klopje kreeg", aldus ploegmaat en Belgisch kampioen Yves Lampaert. (DMM)