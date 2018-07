KOERS KORT. Mohoric juicht in openingsrit Ronde van Oostenrijk - UCI bijt van zich af na zaak-Froome De wielerredactie

07 juli 2018

15u05

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0

Matej Mohoric wint openingsetappe Ronde van Oostenrijk

Matej Mohoric heeft de openingsetappe van de Ronde van Oostenrijk (2.BC) op zijn erelijst bijgeschreven. De Sloveense kampioen van Bahrain Merida wist in de dalende slotfase weg te rijden van het peloton en kwam solo over de meet. Zijn Italiaanse ploeggenoot Giovanni Visconti maakte het feest compleet, voor Nederlander Floris Gerts (Roompot-Nederlandse Loterij). Mohoric is ook de eerste leider. Frederik Backaert was de eerste Belg met een zesde plaats.

De openingsetappe van de 70ste editie van de Ronde van Oostenrijk voerde de renners over een afstand van 152,8 kilometer, met start en aankomst in Feldkirch. Al vroeg in de koers wist een kopgroep van zes renners weg te rijden. Aqua Blue Sport-renner Aaron Gate kreeg de Italiaan Mauro Finetto (Delko Marseille Provence-KTM), de Duitser Timon Loderer (Team Hrinkow Advarics Cycleang), de Oostenrijker Matthias Krizek (Team Felbermayr-Simplon Wels), de Italiaan Davide Orrico (Team Vorarlberg Santic) en de Hongaar János Pelikán (My Bike-Stevens) mee.

Het peloton had echter geen zin om de kopgroep te veel voorsprong te geven. De maximale voorgift kwam niet hoger dan twee minuten. Het was vooral Bahrain Merida - met een sterrencontingent aan de start - dat het kopwerk deed in de achtervolging. Met nog 25 kilometer te gaan, werd de kopgroep opgeslokt door het peloton. Dit was het sein voor meerdere renners om een aanval te plaatsen, maar niemand wist een interessant gaatje te slaan.

Tot het moment dat Antonio Nibali, broer van, zijn versnelling plaatste. Hij kreeg thuisfavoriet Riccardo Zoidl, recent nog winnaar van Le Tour de Savoie Mont Blanc, mee als passagier. Ook dit tweetal werd weer ingerekend. Hierdoor gingen we met een compacte groep naar de slotfase. Het was uiteindelijk waaghals Matej Mohoric die de dalende finale als snelste wist te af te leggen. De Sloveen van Bahrain Merida kwam met een kleine bonus over de finishstreep in Feldkirch, voor ploeggenoot Giovanni Visconti en Nederlander Floris Gerts.

Morgen gaat de Ronde van Oostenrijk verder met een 181,5 kilometer lange etappe van Feldkirch naar Fulpmes/Telfes.

Organisatie annuleert rit in Roemenië wegens noodweer

De tweede etappe van de Sibiu Cycling Tour (Roe/2.1) is geannuleerd wegens hevige regen en hagel. De veiligheid van de renners kon niet gegarandeerd worden en dus beslisten de organisatoren om de etappe niet te laten starten. Normaal werd er geëindigd met een slotklim naar Paltinis.

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa blijft leider, met 45 seconden voorsprong op de Rus Rybalkin en 58 tellen op de Italiaan Antonio Santoro.

I almost couldn't get out of the car. Disastrous weather outside. Extreme weather protocol was needed and used. #SibiuTour pic.twitter.com/ic6eaKhE9o Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

UCI reageert fors

In een document van vijf pagina's beet de UCI gisteren van zich af, na de zware kritiek die volgde op de vrijspraak van Chris Froome. Dat het tien maanden duurde voor een beslissing werd genomen, komt omdat Froome pas eind januari 2018 om meer informatie heeft gevraagd bij het wereldantidopingagentschap WADA, zegt de UCI. Dat gebeurde nog een keer eind maart. Op 15 mei had Froome alle nodige informatie en op 4 juni had hij zijn dossier klaar. WADA besliste op 28 juni om Froome niet te vervolgen. Op 2 juli deed de UCI hetzelfde.

In de tijd tussen zijn positieve controle en de beslissing van de UCI veranderden de regels voor salbutamolgebruik. In maart 2018 besliste WADA om ook de densiteit van de urine in rekening te nemen. Dat, en een verhoogde inname van salbutamol kort voor zijn dopingtest op 7 september 2018 (Froome had last van een longinfectie), verklaart volgens de UCI de piek in de salbutamoltest, die Froome bij twintig andere dopingtests tijdens de Vuelta niet vertoonde.

Over de Italianen Petacchi (2007) en Ulissi (2009) die voor dezelfde zaak wel werden geschorst, zegt de internationale wielrenunie: "Toen bestond het antidopingtribunaal van de UCI nog niet. De regels waren anders en de zaken werden door de nationale comités behandeld." (MG)

Quintana met een niet mis te verstande quote

Gezapige ploegvoorstelling van Movistar, gisteren. Op dat ene zinnetje na, dan. Op de vraag wat Mikel Landa, Alejandro Valverde en Nairo Quintana vonden van het boegeroep richting Chris Froome tijdens de teampresentatie, reageerden de drie kopmannen quasi identiek. "Dat boegeroep moet veroordeeld worden. Het is niet goed voor Froome, maar ook niet voor de wielersport." Al voegde Quintana daar op het einde een niet mis te verstane quote aan toe. "Het is jammer. Anderzijds... Je oogst wat je zaait."

Quintana heeft trouwens nog een contract bij Movistar tot eind 2019, maar staat niet weigerachtig tegenover een verlenging. "Ik heb het hier naar mijn zin. Deze ploeg straalt rust uit. Als het team me een verlenging aanbiedt, zou ik graag blijven." (DNR)