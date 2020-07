KOERS KORT. Mitchelton-Scott mikt met Simon Yates op eindzege Giro - Tubeke weigert start tweede rit Ronde van Wallonië Wielerredactie

15 juli 2020

Tubeke weigert start tweede rit Ronde van Wallonië

De tweede etappe van de Ronde van Wallonië (2.Pro) zal op 17 augustus niet van start gaan in Tubeke. Het plaatselijke gemeentecollege heeft vandaag beslist dit niet toe te laten vanwege de coronacrisis.

“Voor het begin van de gezondheidscrisis aanvaardde het gemeentecollege de organisatie van de start van deze etappe. Het was volgens ons een gelegenheid om een mooi volksfeest te organiseren ter ere van het wielrennen. Het had ook heel wat symboolwaarde aangezien de Belgische Wielerbond (KBWB) zich nog niet zolang geleden heeft gevestigd in onze stad”, zo klinkt het in een persbericht. “Maar de COVID-19-crisis laat ons nu niet meer toe zo’n evenement te organiseren, in overeenstemming met het ministerieel besluit van 30 juni en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze periode zijn heel wat maatregelen versoepeld, maar we moeten op onze hoede blijven. Dat tonen de cijfers over de evolutie van de pandemie aan. Het is onze taak te waken over de veiligheid van onze bevolking. Daarom hebben we ervoor gekozen de start van de tweede etappe in Tubeke te annuleren.”

Tubeke bracht de organisatie van de Ronde van Wallonië al op de hoogte. Eerder deze week liet ook Ath weten dat het niet langer de aankomstplaats voor de eerste etappe van de rittenkoers wil zijn. De 41ste editie van de Ronde van Wallonië is voorzien van 16 tot en met 19 augustus. In de tweede etappe zou het peloton 179,5 km afleggen van Tubeke naar Waver.

De rittenkoers stond aanvankelijk van 18 tot 22 juli geprogrammeerd, maar moest door de coronacrisis op zoek naar een nieuwe datum.

Mitchelton-Scott mikt met Simon Yates op eindzege in Giro

Wielerformatie Mitchelton-Scott heeft zijn voorselecties voor de Ronde van Italië (3 tot 25 oktober) en de Ronde van Frankrijk (29 augustus - 20 september) bekendgemaakt.

Vooral de Giro staat daarbij met stip aangeduid. Kopman Simon Yates maakt er het belangrijkste doel van het jaar van. De 27-jarige Britse klimmer won in 2018 al de Vuelta en leek eerder dat jaar ook op weg naar de eindzege in de Giro. Yates droeg er toen dertien dagen de roze trui, maar op de op twee na laatste dag kreeg hij nog een inzinking en moest hij de trui en de eindzege afstaan aan Chris Froome.

"In de Giro is de doelstelling duidelijk: als team willen we Simon Yates zo goed mogelijk ondersteunen om uiteindelijk het eindklassement te winnen", verduidelijkt sportdirecteur Matt White. "Wat mij betreft is de Giro de meest veeleisende grote ronde en dus moet je een sterk team hebben om het verschil te maken.” In de elfkoppig voorselectie zitten naast Yates onder meer ook nog de Australiërs Jack Haig, Lucas Hamilton en Cameron Meyer, alsook de Kazach Andrey Zeits en de Deen Chris Juul-Jensen.

In de Tour, die eind augustus in het Zuid-Franse Nice van start gaat, mikt Mitchelton-Scott vooral op ritzeges. In de elfkoppige voorselectie zitten onder meer de Colombiaan Esteban Chaves, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Sloveen Luka Mezgec, de Spanjaard Mikel Nieve en de Brit Adam Yates. Telkens moeten nog drie renners afvallen.

