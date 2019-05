KOERS KORT. Michiels 17de in WB mountainbike - Oomen houdt heupbreuk over aan val in Giro Redactie

26 mei 2019

13u30 0

De Fransman Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) heeft een dubbelslag geslagen in de derde en laatste etappe van de Ronde van de Ain (Fra/2.1). Met een solozege op de top van de Col du Grand Colombier greep hij ook de eindzege.

De aanloop van honderd kilometer naar de Grand Colombier werd gekleurd door een vroege vlucht van zes renners, met daarbij onder meer de Belg Xandro Meurisse. Dat hun maximumvoorsprong van drie minuten niet zou volstaan voor de dagzege, stond in de sterren geschreven: de slotklim was bijna achttien kilometer lang.

Op die Grand-Colombier gooide Pinot alles en iedereen uit het wiel, inclusief leider Alexandre Geniez, die hem zaterdag nog van de zege en de leiderstrui had gehouden in de tweede etappe. Aan de streep had Pinot 52 seconden voorsprong op zijn landgenoot Elie Gesbert en de Rus Aleksey Rybalkin.

In de eindstand bezetten de Zwitser Mathias Frank (tweede op 1:08) en de Est Rein Taaramae (derde op 1:25) plaatsen twee en drie. De 28-jarige Pinot, vorig jaar actief in de Giro, bereidt zich voor op de Ronde van Frankrijk. Eerder dit seizoen won hij ook al de slotetappe en het eindklassement van de Ronde van de Haut-Var.

Courtney wint WB mountainbike in Nove Mesto, Michiels 17de

De Amerikaanse Kate Courtney (Scott-Sram) heeft in het Tsjechische Nove Mesto na de eerste ook de tweede manche in de Wereldbeker mountainbike cross-country gewonnen. Belgisch kampioene Githa Michiels werd zeventiende. Lange tijd leek Anne Tauber op weg om de allereerste Nederlandse te worden die een WB-proef op haar naam kon schrijven, maar in de slotronde werd ze teruggeslagen door materiaalpech. Ook Europees kampioene Jolanda Neff, die de eerste wedstrijdhelft had geleid met Tauber, verloor in de finale door pech heel wat posities. Courtney maakte de omgekeerde beweging: lek halfkoers, nadien op achtervolgen aangewezen en in de slotronde in een nek-aan-nekstrijd verwikkeld met koploopster Tauber tot het voor die laatste mis ging. De Australische Rebecca McConnell werd tweede, de Canadese Haley Smith derde. Annika Langvad, de winnares van vorig jaar, startte in extremis niet.

Heupbreuk voor Sam Oomen

De Nederlander Sam Oomen heeft gisteren bij zijn valpartij in de veertiende Giro-rit een breuk in de rechterheup opgelopen. Dat bevestigt Team Sunweb op zijn website. De 23-jarige Oomen zal een zestal weken moeten revalideren. De Nederlander stond na dertien ritten op de 32ste plaats, op ruim 25 minuten van roze trui Polanc. Vorig jaar werd hij negende in de Giro.