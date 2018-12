KOERS KORT. Michael Matthews wil debuteren in de Ronde van Vlaanderen - Thomas over vertrek van Sky: “Niet het einde van het team” Redactie

13 december 2018

Geraint Thomas over vertrek van Sky: “Betekent niet het einde van het team”

Ook Geraint Thomas viel gisteren uit de lucht toen hij het nieuws vernam dat Sky zich na 2019 terugtrekt als sponsor van de Britse wielerploeg. “Het was een beetje een shock en ontgoochelend, maar het betekent niet het einde van het team”, vertelde de huidige Tourwinnaar aan ITV News. “Er zijn nog zoveel mogelijkheden en we zijn een van de sterkste sportploegen ter wereld. Niet alleen in het wielrennen, maar ook in de sport in het algemeen. Dus ik denk dat het een grote kans is voor andere sponsors. Natuurlijk is het een grote onzekerheid, maar het is tegelijkertijd ook opwindend.”

Michael Matthews debuteert in 2019 in de Ronde van Vlaanderen

Naast de Ardennenklassiekers wil Michael Matthews ook eens proeven van de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige Australiër vertelde aan Cyclingnews dat hij in 2019 zijn debuut zal maken in ‘Vlaanderens Mooiste’. “Ik ben echt geïnteresseerd in de Ronde van Vlaanderen”, vertelde de renner van Sunweb in Calpe waar hij op stage is. Matthews werd in 2010 bij de beloften wel al eens tweede in de Ronde, maar verscheen als prof nog niet aan de start. “Ik werd al eens tweede bij de U23, dus ik heb er goede herinneringen aan. Ik weet dat het bij de profs helemaal anders is, maar ik ben echt enthousiast. Ik heb het parcours als bekeken. De voorbije jaren heb ik de Ronde altijd proberen te rijden, maar dat lukte niet in voorbereiding op de Ardennenklassiekers en de Ronde van het Baskenland”, vertelde Matthews. Hij zal ook nog de Amstel Gold Race, de Waalse pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. “De Ardennen zijn altijd prioritair, maar we hebben naar mijn mogelijkheden gekeken en het team denkt ook dat ik het goed kan doen op de kasseiklassiekers.” 7 april staat dan ook aangeduid in de agenda van Matthews.

Ferrand-Prévot moet met ‘slapend been’ kruis maken over uitstapje naar de cross

Pauline Ferrand-Prévot zal deze winter niet aan de start komen van een veldrit. Dat maakte de wielrenster zelf bekend op Facebook. De wereldkampioene veldrijden van 2015 kampt met een geknelde liesslagader, moet geopereerd worden aan het linkeronderbeen en zal vier maanden out zijn. De Française had voortdurend last van het gevoel een ‘slapend been’ te hebben.

De 26-jarige Ferrand-Prévot kampte al een tijd met problemen in het linkeronderbeen. “De steeds terugkerende pijn werd in eerste instantie gelinkt aan problemen met de heup”, legt ze uit. “Maar het probleem raakte niet opgelost en verdere onderzoeken lieten vervolgens de aanwezigheid van endofibrose, links en in mindere mate rechts, zien. Er zal snel een chirurgische ingreep gepland worden in Lyon. Ik zal zo’n vier maanden uit competitie zijn.”

Ferrand-Prévot zorgde in 2015 voor een unieke triple in de wielersport. Ze was dat jaar als eerste ooit op hetzelfde moment wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. De wereldtitels op de weg en in het mountainbike veroverde ze in 2014, die in het veld begin 2015. Verder staat op haar palmares (op de weg) een zege in de Waalse Pijl (2014) en nationale titels op de weg (2014 en 2015) en in het tijdrijden (2012, 2013 en 2014).