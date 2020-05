KOERS KORT. Michael Albasini stelt pensioen met enkele maanden uit



Redactie

27 mei 2020

14u59 0 Wielrennen De Zwitser Michael Albasini (39) stelt zijn pensioen met enkele maanden uit. Dat heeft zijn team Mitchelton-Scott laten weten.

Albasini wilde normaal in juni, na afloop van de Ronde van Zwitserland, een punt achter zijn loopbaan zetten. Maar wegens de coronacrisis gaat de rittenkoers niet door. Albasini laat weten op die manier niet te willen eindigen. “Daarom nam ik de beslissing om na de zomer door te doen, als het seizoen hervat”, zei hij. “Ik wil mijn carrière afsluiten met een nummer op de rug.”

Albasini, een notoir rittenkaper, won in zijn carrière etappes in onder meer de Ronde van Zwitserland (3), de Vuelta (1), de Ronde van Romandië (7), Ronde van Catalonië (2), Ronde van het Baskenland (2) en Parijs-Nice (1). Zijn laatste overwinning was een rit in de Ronde van de Fjorden in het voorjaar van 2018. De Zwitser rijdt sinds 2012 voor Mitchelton-Scott en voorganger Orica. Voordien verdedigde hij de kleuren van Phonak (2003-2004), Liquigas (2005-2008) en Team HTC (2009-2011).