KOERS KORT. Meurisse duikt het veld in - Uitkijken naar Benoot en Evenepoel in Vuelta San Juan De wielerredactie

19 december 2018

Jolien D’hoore geeft clinic aan wielrenners Special Olympics

Jolien D’hoore heeft een wielerclinic gegeven aan de Belgische selectie voor de Special Olympics Zomerspelen in Abu Dhabi (14-21 maart 2019). De bronzen medaillewinnares in het omnium van de Spelen in Rio in 2016 leerde de atleten met een mentale beperking de kneepjes van het vak op de wielerpiste van de Blaarmeersen in Gent.

Liefst 80 Belgische atleten trekken in maart 2019 naar de Special Olympics in Abu Dhabi. Zes daarvan zijn wielrenners, en zij gingen vandaag in de leer bij Jolien D’hoore. “Ik vond het een heel leuke ervaring, zowel voor mij als voor de atleten”, zei D’hoore achteraf. “Voor de meesten was het een eerste ervaring met zo’n indoorpiste. Ik heb geprobeerd ze goede tips mee te geven en hopelijk hebben ze ervan genoten”.

Ook Piet Steel, voorzitter van Special Olympics Belgium, keek tevreden terug op de clinic. “Wat een ongelooflijke en unieke opportuniteit voor onze atleten om te tonen wat ze kunnen in aanwezigheid van Jolien D’hoore. Ik ben blij dat we deze activiteit in Play Unified-formatie konden doen, waarbij atleten met en zonder verstandelijke beperking samen sporten.”

Vuelta San Juan biedt voor elk wat wils

Van 27 januari tot en met 3 februari wordt in Argentinië de Vuelta San Juan (2.1) afgehaspeld. Peter Sagan, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe en onze landgenoot Tiesj Benoot zijn voor de organisatie de blikvangers van de rittenkoers. Remco Evenepoel (Deceuninck.Quick Step) maakt er zijn professioneel debuut. Bora-Hansgrohe, Dimension Data, Team UAE Emirates, Movistar en Lotto-Soudal zijn naast Quick.Step de vijf andere World Tour-formaties aan de start. “Deze koers heeft alles”, klinkt het bij de organisatie. “Er zijn mogelijkheden voor sprinters, er staat een tijdrit van 12 kilometer op het menu en met de Punta Negra en Alto Colorado zijn er bergen die zullen beslissen over het eindklassement.” Vorig jaar won Gonzalo Najar in eigen land, maar hij werd nadien betrapt op doping.

Meurisse duikt nog eens het veld in

Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) duikt deze winter driemaal het veld in. De 26-jarige West-Vlaming zal aan de start verschijnen in de Brico Cross van Bredene (29 december), in Gullegem (5 januari) en op BK in Kruibeke (13 januari). Meurisse begon zijn carrière in het veld.

Stamnummer één verdwijnt uit peloton als competitieve club

Na 136 jaar verdwijnt Royal Antwerp Bicycle Club vzw, het stamnummer 1 uit de wielerwereld, uit het competitieve peloton. Een zoektocht van meer dan twee jaar naar de broodnodige investeerders leverde niets op. De laatste twee jaar werd de club vooral in stand gehouden door privépersonen, maar die situatie is niet meer houdbaar.

“De raad van bestuur dacht in september 2018 nog enkele mooie vooruitzichten te hebben naar een redding in 2019 toe. Dit blijkt echter een foute inschatting geweest te zijn. Het Antwerpse/Vlaamse bedrijfsleven toont volgens ons te weinig interesse om in opleidingsteams zoals de onze te investeren. Het (semi) profgebeuren en/of organisaties krijgen dikwijls de voorkeur. We wensen hier wel te benadrukken dat we niet alle bedrijven over dezelfde kam scheren. Want er zijn nog wel degelijk bedrijven die investeren in het jeugdwielrennen. Maar we kunnen uiteraard niet allemaal uit dezelfde vijver gaan vissen met alle clubteams. Mogelijks kunnen herzieningen van de subsidiereglementen van de verschillende overheden hierbij soelaas brengen. Geen investeringen betekent op langere termijn geen Antwerpse of Vlaamse wielerkampioenen meer.”

De club werkte de laatste maanden aan een nieuw concept voor RABC. “De nadruk zou meer en meer liggen op community- en netwerking en minder op de traditionele publiciteitssponsoring. Maar gezien de beperkte financiële middelen hebben wij dit spijtig genoeg niet meer kunnen realiseren.” Het nodige startkapitaal van 25.000 euro kon de club niet bijeen krijgen voor het seizoen 2019, om te kunnen starten.

Het stamnummer 1 zal echter niet volledig van de kaart verdwijnen. “Het stamnummer 1 zal in de actieve competitie wel verder blijven leven als een organiserende club, onder andere via de organisatie van de Antwerpse Havenpijl UCI 1.2.