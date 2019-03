KOERS KORT. Meteen klimmen in Dauphiné - Zieke Teuns onzeker voor E3 - Alkmaar gaststad EK wielrennen Redactie

25 maart 2019

Beppu (Trek-Segafredo) houdt sleutelbeenbreuk over aan val

Fumiyuki Beppu heeft bij een valpartij in de GP Denain (Fra/1.BC) een sleutelbeenbreuk opgelopen, zo bevestigde zijn team Trek-Segafredo.

De 35-jarige Japanner gaat vandaag onder het mes in België. Wanneer de ploegmaat van Jasper Stuyven en Edward Theuns weer fit zal zijn, is nog onduidelijk.

Beppu is bezig aan zijn zesde seizoen bij Trek. Daarvoor droeg hij het shirt van onder meer Orica GreenEdge, RadioShack, Shimano en Discovery Channel.

Klimmers moeten meteen aan de bak in Dauphiné

De 71ste editie van het Critérium du Dauphiné begint met een bergrit in het departement Cantal waar onder meer de vulkaan Puy Mary moet worden beklommen. Dat bleek bij de voorstelling van het rittenschema in Lyon. De Franse wedstrijd begint op 9 juni en eindigt op 16 juni met een rit naar het Zwitserse skioord Champéry. Het is voor veel renners de laatste test voor de Tour de France.

Ook in de tweede etappe naar Craponne-sur-Arzon komen de klimmers aan hun trekken. Pas in de derde en de vijfde etappe liggen er kansen voor de sprinters. Tussen die etappes in is er een individuele tijdrit die qua lengte (26,1 km) en zwaarte van het parcours veel overeenkomsten vertoont met de race tegen de klok ruim een maand later in de Tour de France.

De laatste drie ritten wordt er vooral weer veel geklommen met een aantal bekende en minder bekende hellingen. De organisatie rekent op de komst van onder anderen de Britten Chris Froome en Adam Yates, de Australiër Richie Porte en de Fransen Romain Bardet, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe.

Vorig jaar won Geraint Thomas de Dauphiné. Daarna was de Brit van Team Sky ook de beste in de Tour.

⛰ Voici le parcours de la 7⃣1⃣ème édition du #Dauphiné !



Here is the route of the 7⃣1⃣st edition of the #Dauphiné! ⛰ pic.twitter.com/isZIDBozav Critérium du Dauphiné(@ dauphine) link

Teuns onzeker voor E3

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) was één van de weinige renners die het einde niet haalde in Milaan-Sanremo. Het nummer vijf van de Omloop is ziek. “Ik had de hele tijd last van brandende luchtwegen”, vertelde hij. “Uiteindelijk hield ik het nog wel 250 kilometer vol, maar eigenlijk had ik er al na 150 kilometer willen uitstappen.” Teuns is hoogst onzeker voor de E3 BinckBank Classic van aanstaande vrijdag. “Ik geef mezelf tot dinsdag de tijd om uit te zieken. Dan hak ik de knoop door. Ik hoop Harelbeke te kunnen halen, maar ga ook geen onnodige risico’s nemen.”

Ook Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, gaf op. De neef van Edwig had last van maag en darmen. (JDK)

Alkmaar organiseert EK wielrennen

Het Europees kampioenschap wielrennen op de weg is definitief toegewezen aan Alkmaar. De Nederlandse gemeente had zich na het afhaken van Annecy al kandidaat gesteld, maar nu heeft de Europese wielerbond UEC de titelstrijd ook officieel aan de kaasstad gegeven.

Het EK op de weg vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er zijn dertien onderdelen: de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen, onder 23, junioren en de “mixed team relay”. Dat is een estafette waarin mannen en vrouwen elkaar aflossen. Dat nieuwe onderdeel vervangt de ploegentijdrit. De coureurs rijden over een afgesloten parcours door onder meer het historisch centrum, de molens in de polder en de kasseien van de Munnikenweg.

De Europese wielerbond moest op zoek naar een andere locatie voor het EK omdat de Franse stad Annecy de organisatie teruggaf. Alkmaar steekt een klein miljoen euro in het evenement. Wethouder Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar is blij met de toewijzing. “Alkmaar en omgeving worden hiermee op de kaart gezet en dat is goed voor de economie van de regio Alkmaar en prachtig voor de wielersport in Nederland.”

De Noord-Hollandse renners Laurens ten Dam en Niki Terpstra zijn de ambassadeurs van het evenement. “Wij zijn supertrots met de EK in Alkmaar. We zijn al druk bezig om het parcours te testen en uit te zetten”, aldus Ten Dam. Het EK op de weg is een relatief jong evenement. De Slovaak Peter Sagan was in 2016 de beste bij de mannen. Daarna wonnen ook de Noor Alexander Kristoff (2017) en de Italiaan Matteo Trentin (2018). Victor Campenaerts was in 2017 en 2018 de beste in de tijdrit. Bij de vrouwen veroverden de Nederlanders Anna van der Breggen (2016) en Marianne Vos (2017) en de Italiaanse Marta Bastianelli (2018) de Europese titel.

Julian Alaphilippe gaat naar leiding in World Rankings

Na winst in Milaan-Sanremo zaterdag is de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step) de nieuwe leider in de World Ranking en de One Day Race World Ranking. Hij gaat in beide klassementen voorbij de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar Team) en Greg Van Avermaet (CCC Team).

De nieuwe World Ranking, die de beste resultaten van de voorbije 52 weken in zowel de WorldTour als de continentale kalenders van de internationale wielerfederatie UCI bundelt, werd vandaag bekendgemaakt. Alaphilippe, voor het weekend nog derde, leidt nu met 3797,95 punten, ruim 283 meer dan Valverde die nu tweede is.

De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma), eindwinnaar van de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, komt de top drie binnen met 3191,28 punten. Olympisch kampioen Van Avermaet (2770,9 ptn) zag ook de Nederlander Tom Dumoulin nog voorbij komen en is zo naar de vijfde plek gezakt. Tim Wellens (Lotto-Soudal) is de tweede Belg in de stand op de elfde plaats.

Alaphilippe is na Milaan-Sanremo ook de nieuwe leider in de One Day Race World Ranking van de UCI, die zich zoals de naam zegt focust op de eendagskoersen. Valverde is daarin tweede, Van Avermaet zakt van 1 naar 3. Roglic gaat in de Stage Race World Ranking dan weer voorbij leider Simon Yates (Mitchelton-Scott) naar 1.