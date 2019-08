KOERS KORT. Merlier wint in Alsace - Brand tekent bij Telenet Fidea Lions én Trek-Segafredo - Dopingzondaar Appollonio wint in Ronde van Portugal Redactie

01 augustus 2019

18u01 2

Appollonio keert terug uit schorsing met ritwinst in Ronde van Portugal

Davide Appollonio heeft de eerste echte etappe van de Ronde van Portugal (2.1) gewonnen. De 30-jarige Italiaan van Amore & Vita-Prodir is nog maar net terug na een dopingschorsing van vier jaar.

Vier vluchters waagden hun kans in de eerste echte etappe van 174 kilometer tussen Miranda do Corvo en Leiria. Mathias Reutimann, Peio Goikoetxea, David Ribeiro en Gaspar Gonçalves hadden echter weinig kans op slagen, want ondanks de vier beklimmingen - waarvan één van eerste categorie - bood de rit als één van de weinige sprinterskansen. Drie kilometer voor de streep zat de vroege vlucht erop en was proloogwinnaar Samuel José Caldeira één van de slachtoffers van een ruime valpartij.

In de sprint die volgde, schoot Appollonio vanuit de achtergrond naar de overwinning, voor de neus van de Portugees Daniel Mestre en zijn landgenoot Matteo Malucelli. Appollonio reed in het eerste deel van zijn carrière onder meer voor Team Sky en Ag2r La Mondiale, maar werd in 2015 in dienst van Androni Giocattoli tijdens een buitencompetitiecontrole betrapt op het gebruik van epo. Hij werd daarvoor in 2016 voor vier jaar geschorst. De Ronde van Portugal is zijn allereerste wedstrijd sinds die schorsing.

Omdat de valpartij van Caldeira (W52/FC Porto) binnen de laatste drie kilometer gebeurde, werd zijn tijdverlies kwijtgescholden. Hij start vrijdag als leider aan een etappe van 198 kilometer tussen Marinha Grande en Loures.

Valverde en Landa zijn kopmannen bij Movistar voor Clasica San Sebastian

De Spanjaarden Alejandro Valverde en Mikel Landa zijn zaterdag de kopmannen van Movistar in de Clasica San Sebastian (WorldTour). Wereldkampioen Valverde tracht op zijn 39e de Baskische koers een derde keer te winnen. Dat lukte hem al in 2008 en 2014.

Valverde werd negende in de voorbije Ronde van Frankrijk, Landa zesde. In de laatste bergetappe schopten ze het beiden tot op het podium. In Val Thorens was Valverde tweede, Landa werd derde in de rit die gewonnen werd door de Italiaan Vincenzo Nibali. De selectie van Movistar bestaat verder uit de Costaricaan Audrey Amador en de Spanjaarden Carlos Verona, Antonio Pedrero, Hector Carretero en Jorge Arcas.

Tim Merlier sprint naar dagsucces en leiderstrui

Tim Merlier (Corendon-Circus) heeft de eerste etappe in de Ronde van de Elzas (cat. 2.2) gewonnen. Na 153,4 kilometer, met start en aankomst in Sélestat, bleef de Belgische kampioen de Deen Herman Dahl en de Italiaan Alberto Dainese in een massasprint voor.

Ook in het oosten van Frankrijk maken de veldrijders indruk. Gisteren won de 26-jarige Merlier met Gianni Vermeersch en de Nederlander David van der Poel ook al de ploegenproloog in Sausheim. Vermeersch kwam daar als eerste over de streep, maar moet de leiderstrui nu afstaan aan Merlier.

De kans is groot dat de leiderstrui morgen al opnieuw van schouders wisselt. De aankomst van de tweede etappe ligt immers op La Planche des Belles Filles.

Deceuninck-Quick.Step brengt Viviani in stelling in Prudential RideLondon-Surrey Classic

Zondag wordt in en rond Londen voor de achtste keer de Prudential RideLondon-Surrey Classic gereden. De Italiaan Elia Viviani eindigde vorig jaar als tweede in de WorldTourwedstrijd en doet, met ritwinst in de Tour op zak, opnieuw een gooi naar de zege. De Italiaan kan bij Deceuninck-Quick.Step rekenen op de steun van Philippe Gilbert en Iljo Keisse.

Met de Colombiaan Alvaro Hodeg, vorige week tweevoudig ritwinnaar in de Adriatica Ionica Race, houdt de ploeg van Lefevere nog een snelle man achter de hand.De selectie bestaat verder uit de Italiaan Davide Martinelli, de Deen Michael Morkov en de Tsjech Zdenek Stybar.

Riders who between them have won close to 20 races this season will make up Deceuninck - Quick-Step's team for Sunday's @RideLondon: https://t.co/4fVVtyy49Q

Photo: @GettySport pic.twitter.com/HqJ3UfGcMt Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Brand in de winter naar Telenet-Fidea Lions, in de zomer naar Trek-Segafredo

De Nederlands kampioene en vicewereldkampioene veldrijden Lucinda Brand zal op 1 januari 2020 Telenet Fidea Lions vervoegen. De 30-jarige renster ondertekent een contract van twee jaar bij de ploeg van manager Sven Nys. In de zomer zal ze een wegprogramma afwerken bij Trek-Segafredo. Afgelopen winter liet Brand zich in het veld opmerken met zeven overwinningen in veertien crossen. Haar opvallendste zeges waren het Nederlands kampioenschap in Huijbergen en de wereldbekerwinst in zowel Tabor, Namen als Hoogerheide.

Verder toonde ze zich ook de sterkste in de Druivencross, Azencross en Bredene. Op het wereldkampioenschap in het Deense Bogense moest ze als vicewereldkampioene na een zenuwslopende wedstrijd enkel nipt de duimen leggen voor Sanne Cant. Ook op de weg kan Brand een mooi palmares voorleggen, met onder meer tweemaal winst in het Nederlands kampioenschap, de Omloop het Nieuwsblad en de GP Plouay.

De 30-jarige Nederlandse maakt de overstap na drie jaar Team Sunweb. “Met Lucinda hebben we nog een toprenner aan ons damesteam toegevoegd”, aldus Sven Nys. “Lucinda is een erg getalenteerde atlete en we zijn er van overtuigd dat de ondersteuning van een gespecialiseerd cyclocrossteam de laatste details aan haar CX prestaties zullen toevoegen. Dankzij de samenwerking tussen Telenet Fidea Lions en Trek-Segafredo zal ze het maximale uit haar capaciteiten kunnen halen, zowel op de weg als in het veld.”

“De afgelopen winters bouwde ik al wat ervaring in het veldrijden op. Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst”, vult Brand aan. “Ik wil het veld voorlopig wel met de weg blijven combineren, dus gingen we op zoek naar een vernieuwend concept. Toen kwam er een voorstel om voor Telenet Fidea Lions te rijden in de winter en Trek-Segafredo in de zomer. Dat sprak me meteen aan. De weg blijft voorlopig de leidraad in mijn carrière, maar ik wil de komende jaren meer en meer focussen op de cross. Een uitgebalanceerd veldritprogramma komende winter met opbouw richting de kampioenschappen moet me liggen. Het definitieve programma zal in de loop van de komende weken uitgestippeld worden. Ik heb er in ieder geval al veel zin in.”

Van Avermaet kopman bij CCC in Clasica San Sebastian

Greg Van Avermaet start zaterdag als kopman bij CCC in de Clasica San Sebastian (WorldTour). De olympische kampioen eindigde vorig jaar als vierde in de Spaanse klassieker en gaat opnieuw voor een goed resultaat. “Ik was tevreden over mijn vorm in de Tour en haalde ook enkele mooie resultaten”, zegt Van Avermaet. “Ik kom dus gemotiveerd aan de start van de Clasica en hoop er opnieuw een goeie wedstrijd te rijden. Het parcours is dit jaar een beetje gewijzigd. Daarom is het nog wat afwachten, maar de manier waarop hier wordt gekoerst ligt mij. Je weet nooit hoe je lichaam herstelt van een Tour, dus leg ik mezelf niet te veel druk op, maar mijn vormpeil is goed. Opnieuw de top tien halen, zou super zijn.”

Van Avermaet wordt in Baskenland geflankeerd door de Amerikanen Will Barta en Joey Rosskopf, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Tsjech Josef Cerny, de Spanjaard Victor de la Parte en de Oostenrijker Riccardo Zoidl.

Het CCC-team voor de Prudential RideLondon - Surrey Classic (WorldTour) van zondag bestaat uit Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, de Duitser Jonas Koch, de Zwitser Michael Schär, de Spanjaard Francisco Ventoso en de Pool Lukasz Wisniowski.

Italië trekt met Matteo Trentin en Elia Viviani naar Alkmaar, Spanje vaardigt geen ploeg af

De Italiaan Matteo Trentin zal op 11 augustus tijdens het EK in het Nederlandse Alkmaar zijn titel verdedigen in de wegrit. De renner van Mitchelton-Scott, etappewinnaar in de voorbije Tour, is een van de acht mannen in de selectie van bondscoach Davide Cassani. Italië kan ook rekenen op sprinter Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step), eveneens ritwinnaar in La Grande Boucle.

Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), die zegevierde in de Ronde van Wallonië en vorig jaar vijfde in Glasgow, is eveneens van de partij. Davide Ballerini (Astana), Simone Consonni (UAE Team Emirates), Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert), Salvatore Puccio (Ineos) en Fabio Sabatini (Deceuninck-Quick Step) vervolledigen het team. Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) en Filippo Ganna (Ineos) starten in de tijdrit. In Glasgow won Trentin voor de Nederlander Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Spanje vaardigt in tegenstelling tot Italië geen team af voor het EK wielrennen. De Spaanse bondscoach roept de kalender in als reden. Met de Ronde van Portugal, de Ronde van Burgos, de Clasica San Sebastian en nog enkele andere wedstrijden zitten ze op het Iberisch Schiereiland niet om wedstrijden verlegen. Zoek dus niet naar Valverde of Sanchez op het EK. De Spanjaarden nemen niet deel.

Tiesj Benoot en Tim Wellens zijn kopmannen in San Sebastian

Tiesj Benoot en Tim Wellens zijn de speerpunten bij Lotto Soudal in de Clasica San Sebastian (WorldTour) van zaterdag. Ze krijgen Jens Keukeleire, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Vanendert in steun. “Tot aan de eerste passage van de Murgil-Tontorra zullen wij gewoon proberen meeschuiven en ervoor zorgen dat wij vooraan beschermd zitten met renners als Tosh Van der Sande of Jelle Vanendert. Wanneer de finale nadert, zullen Tiesj Benoot en Tim Wellens het heft in handen moeten nemen, want zij zijn onze kopmannen. De rest van het team zal hen zo goed mogelijk proberen bijstaan en proberen te voorkomen dat we in het defensief moeten fietsen”, aldus sportdirecteur Frederik Willems.

“Meestal wint er een puncher die dan ook nog eens over goede daalcapaciteiten beschikt. Tiesj Benoot en Tim Wellens hebben die kwaliteiten ook. Ze kennen beiden de afdaling en zelfs een eventueel nat wegdek zou niet mogen verhinderen dat ze mee vooraan zitten. Ons doel is toch om zeker één van die twee mee te hebben in de beslissende groep die zal sprinten voor de overwinning.”