KOERS KORT. Merlier viert in slotrit Antalya - Ackermann rijdt naar winst in UAE Tour - Worst beste in Oostmalle DMM

23 februari 2020

14u57 2

Tim Merlier wint slotrit Ronde van Antalya

Na tweemaal pech is Tim Merlier dan toch in z’n opzet geslaagd in de Ronde van Antalya. De Belgische kampioen won de vierde en laatste rit van de Turkse rittenkoers na een sprint. Merlier haalde het voor de Italiaan Fortin en de Duitser Carstensen. De eindwinst is voor de Brit Maximilian Stedman. Merlier had in Turkije al z’n zinnen gezet op etappewinst, maar in de eerste en tweede rit kende hij telkens pech op een slecht moment. Nu kon de Belgische kampioen wel z’n gang gaan en dat leidde dus meteen tot etappewinst. Merlier mikt de komende weken in het voorjaar op koersen als Kuurne-Brussel-Kuurne en Nokere Koerse.

Tim Merlier wins the final stage of @tourofantalya for Alpecin-Fenix beating Filippo Fortin.



Max Stedman of @canyondhbsoreen wins the overall pic.twitter.com/nQJykFE20y

Ackermann wint opener in UAE TOUR

Pascal Ackermann heeft de eerste rit in lijn van de UAE Tour gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe won voor Caleb Ewan en Rudy Barbier. Ackermann wordt uiteraard ook de eerste leider in het klassement.

De tweede editie van de UAE Tour, een samengaan van de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi, bood een eerste van wellicht vier kansen voor sprinters. Vertrek was aan Palm Jumeirah, een opgespoten schiereiland en onderweg vielen geen noemenswaardige hindernissen te noteren.

De obligate vlucht van de dag kwam op naam van twee duo’s: Nikolay Cherkasov en Cristian Scaroni voor Gazprom-Rusvelo, Leonardo Tortomasi en Veljko Stojnic voor Vini Zabu-KTM sloegen de handen in elkaar en reden maximaal 3:15 bij elkaar.

De sprintersploegen, UAE Team Emirates voor Fernando Gaviria, Deceuninck-Quick.Step voor Sam Bennett, Jumbo-Visma voor Dylan Groenewegen, Bora-hansgrohe voor Pascal Ackermann en Lotto Soudal met Caleb Ewan, zetten een mannetje mee vooraan en controleerden de ontsnapping, al was het Tony Martin die heel wat werk voor zijn rekening nam.

Op 14 km van het eind werden de laatste vluchters opgeraapt, waarna de sprintvoorbereiding begon. Het was Ackerman die de sprint vroeg opende en verrassend stand hield, voor Ewan, Barbier en Groenewegen. Hij is meteen ook de eerste leider. Morgen staat de tweede rit op het programma, 168 km met aankomst op Hatta Dam. Vorig jaar toonde Caleb Ewan zich daar de sterkste op de steile dam, ongetwijfeld mikt hij opnieuw op hetzelfde resultaat.

Nederlandse Annemarie Worst wint na een korte solo

Annemarie Worst (777) heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle op haar naam gebracht. De 24-jarige Nederlandse schudde in de slotronde haar landgenote Denise Betsema af en pakte zo haar elfde zege van het seizoen, naast de eindstand in de wereldbeker. Inge van der Heijden, ook al een Nederlandse, vervolledigde het podium. Belgisch kampioene Sanne Cant finishte als vierde voor de Française Marion Norbert Riberolle.

Bij het ingaan van de laatste drie ronden versnelde Betsema. Worst moest alle zeilen bijzetten om naar het wiel van haar landgenote te rijden. Van der Heijden van haar kant was opgerukt naar de derde plaats. De twee voorin bleven elkaar verder bestoken. Bij de passage aan de tweede zandstrook, tijdens de slotronde, kwam Betsema in de problemen. Worst versnelde onmiddellijk en sloeg een kloofje. Genoeg voor Worst om haar elfde zege van het seizoen te laten optekenen.

Eerder op de dag was Jente Michels de sterkste bij de junioren. Hij haalde het afgescheiden van Ward Huybs en Yorben Lauryssen, die in een sprint Arne Baers achter zich liet.