KOERS KORT. Merlier sprint iedereen naar huis in Elfstedenronde - Winst voor Ewan, Démare en Nizzolo Redactie

23 juni 2019

17u47 2

Merlier wint Elfstedenronde

Tim Merlier heeft de Elfstedenronde met aankomst in Brugge gewonnen. Onze landgenoot bij Corendon-Circus was in de sprint de rapste van achteren uit. Deceuninck-Quick.Step had het bedje gespreid van Fabio Jakobsen, maar Merlier verraste iedereen met één felle sprint op zijn eentje. Philipsen maakte de top drie vol. Met Timothy Dupont (4e), Baptiste Planckaert (5e) en Otto Vergaerde (10e) eindigden er nog drie Belgen in de top tien.

Op de erelijst volgt Merlier de Brit Adam Blythe op. In 2017 werd de eerste editie gewonnen door Wout van Aert, die net als Merlier uit het veldrijden komt. “Ik had in eerste instantie het gevoel iets te ver te zitten. Er was een renner van Wallonie-Bruxelles die plots het gat liet vallen voor zijn kopman Baptiste Planckaert. Ik moest naar zijn wiel sprinten. Ik lonkte meteen ook naar de bordjes en zag 250 meter staan. Dan wist ik het dat ik vol moest blijven doorgaan. Gelukkig bleef Fabio Jakobsen net iets te lang wachten om uit het wiel van Stybar te komen en zo kon ik hem voorbij flitsen. Van een verrassing gesproken”, lachte Merlier.

In de winter duikt de renner steevast het veld in. “Ik amuseer me op deze manier. Ik kan in de winter veldrijden en ik rijd ook graag op de weg. Vooral de intervaltrainingen voor het veldrijden zorgen ervoor dat ik nu ook goed ben. Daarom ook ben ik wellicht zo snel aan de eindmeet.”

Volgend weekend wordt het BK in Gent gereden. “Ik zit daar natuurlijk mee in mijn hoofd, maar ik denk dat er andere renners zijn die meer kans op slagen hebben. Mannen met een vele grotere motor dan mij en met een stukken groter palmares. Ik wil graag verrassen natuurlijk, maar ik denk dat de kans klein is dat ik het BK op mijn naam kan schrijven.”

Nizzolo wint slotrit in Slovenië

Het is dan toch nog eens raak voor Team Dimension Data. Niet met Mark Cavendish in de Ronde van Slovenië, wel met Giacomo Nizzolo. De 30-jarige Italiaan finishte in de openingsrit als tweede en wist nu in de slotrit de bloemen binnen te halen. Nizzolo was na een lange sprint de betere van Mezgec en Archbold. Voor Dimension Data is het pas de vijfde zege van het seizoen. Nizzolo zelf zit aan twee stuks nadat hij eerder op het jaar de slotrit in de Ronde van Oman won. De eindzege in Slovenië is voor Diego Ulissi. De Italiaan werd in de slotrit niet meer bedreigd. Ben Hermans behield zijn 8ste plaats in het eindklassement.

Ewan wint laatste rit ZLM Tour

Dan toch eens geen Jumbo-Visma in de slotrit van de Ster ZLM Tour. Na Van Emden, twee keer Groenewegen en Grondahl Jansen was het vandaag de beurt aan Caleb Ewan om te vieren. De Australiêr van Lotto Soudal haalde de slotrit binnen voor Max Walscheid en Dylan Groenewegen. De eindwinst in Nederland bleef wel in de rangen van Jumbo-Visma. Mike Teunissen wint met 14 seconden voorsprong op ploegmaat Grondahl Jansen. Wurtz Schmidt werd derde.

Démare wint slotrit in Frankrijk

De slotrit in de Route d’Occitanie is ten prooi gevallen aan Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ haalde het in een massasprint voor Sacha Modolo en Julien Simon. De eindzege van wereldkampioen Alejandro Valverde kwam niet meer in gevaar. De Spanjaard houdt na vier dagen wedstrijd acht seconden over op Ivan Sosa. Uran is derde op 16 tellen.

Ballerini wint wegrit Europese Spelen

Davide Ballerini heeft de wegrit op de Europese Spelen gewonnen. De Italiaan van Astana was solo de beste. Ballerini hield aan de meet 16 tellen voorsprong over op de Est Ako en de Oostenrijker Auer. Er deed geen Belgische ploeg mee in Wit-Rusland. Italië had met Ballerini en Bonifazio ook de grootste namen aan de start.