KOERS KORT. Merlier sprint iedereen naar huis in Elfstedenronde - Nizzolo wint in Slovenië

23 juni 2019

23 juni 2019

15u19 2

Merlier wint Elfstedenronde

Tim Merlier heeft de Elfstedenronde met aankomst in Brugge gewonnen. Onze landgenoot bij Corendon-Circus was in de sprint de rapste van achteren uit. Deceuninck-Quick.Step had het bedje gespreid van Fabio Jakobsen, maar Merlier verraste iedereen met één felle sprint op zijn eentje. Philipsen maakte de top drie vol. Met Timothy Dupont (4e), Baptiste Planckaert (5e) en Otto Vergaerde (10e) eindigden er nog drie Belgen in de top tien.

Op de erelijst volgt Merlier de Brit Adam Blythe op. In 2017 werd de eerste editie gewonnen door Wout van Aert, die net als Merlier uit het veldrijden kom

Nizzolo wint slotrit in Slovenië

Het is dan toch nog eens raak voor Team Dimension Data. Niet met Mark Cavendish in de Ronde van Slovenië, wel met Giacomo Nizzolo. De 30-jarige Italiaan finishte in de openingsrit als tweede en wist nu in de slotrit de bloemen binnen te halen. Nizzolo was na een lange sprint de betere van Mezgec en Archbold. Voor Dimension Data is het pas de vijfde zege van het seizoen. Nizzolo zelf zit aan twee stuks nadat hij eerder op het jaar de slotrit in de Ronde van Oman won. De eindzege in Slovenië is voor Diego Ulissi. De Italiaan werd in de slotrit niet meer bedreigd. Ben Hermans behield zijn 8ste plaats in het eindklassement.