KOERS KORT. Merlier en De Gendt wagen hun kans in online knock-outtoernooi - EF-renner test positief op groeihormoon

18 mei 2020

EF-renner test positief op groeihormoon

Luis Villalobos, een 21-jarige Mexicaan, heeft buiten competitie positief getest op het groeihormoon GHRP-6. Dat maakte zijn team EF Pro Cycling bekend. Toen Villalobos de positieve test aflegde, eind april vorig jaar, reed de Mexicaan evenwel nog in dienst van het continentale Aevolo. Villalobos is voorlopig geschorst.

UCI statement on Luis Ricardo Villalobos Hernandez https://t.co/zaxrkXf8Q9 pic.twitter.com/z7G3jRD7Uw UCI_media(@ UCI_media) link

Merlier en De Gendt wagen kans in online knock-outtoernooi

Zestien toprenners nemen komend weekend deel aan 'The Challenge of Stars', een virtueel knock-outtoernooi. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en Thomas De Gendt (Lotto Soudal) verdedigen de Belgische eer.

De renners worden verdeeld in twee poules van telkens acht klimmers en sprinters. Zij nemen het in virtuele duels per twee tegen elkaar op. Het gesimuleerde parcours brengt hen op rollen langs de Stelvio en het Toscaanse landschap.

Bij de sprinters kijkt Merlier in zijn eerste duel, de kwartfinale, de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) in de ogen. Als hij het haalt, wacht Matteo Trentin (CCC) of Filippo Ganna (Ineos). In de andere tableauhelft strijden Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) en Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) om een finalestek.

Bij de klimgeiten moet De Gendt aan de bak tegen de Pool Rafal Majka (BORA-Hansgrohe). In de halve finales wacht mogelijk Chris Froome (Ineos) of Warren Barguil (Arkéa Samsic). Ook Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Simon Geschke (CCC) en Jakob Fuglsang (Astana) wagen hun kans in de klimpoule.

Sprinters leggen een online tocht van 1,2 kilometer af met een gemiddeld stijgingspercentage van 0.97% (maximaal 2.53%). De klimmers moeten 2,9 kilometer naar omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van 8.69% (piek tot 12.75%).