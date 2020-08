KOERS KORT. Medewerker van Team Sunweb besmet met corona - Italiaanse tijdrijder Affini naar Jumbo-Visma Redactie

03 augustus 2020

23u19

Bron: Belga 0

Medewerker van Team Sunweb is besmet

Een medewerker van wielerploeg Team Sunweb heeft het nieuwe coronavirus. Dat werd vandaag bekendgemaakt. De medewerker zou later deze week meegaan naar de Tour de l’Ain, een koers die vrijdag begint. Sunweb is het team van onze landgenoten Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder.

“Het is belangrijk voor ons om direct te benadrukken dat hij de afgelopen maanden geen contact heeft gehad met andere teamleden. Hij zit nu in thuisisolatie. Hoewel hij ziek was, vertoonde hij geen specifieke symptomen van het coronavirus. Daarom kwam hij niet in aanmerking voor regelmatige tests buiten de gebruikelijke testen om. Ons medische team zal de situatie blijven volgen en bepaalt wanneer hij weer bij ons terug kan keren”, aldus Team Sunweb in een verklaring.

Team Sunweb zegt verder er voorstander van te zijn, ook bij koersen die niet deel uitmaken van de WorldTour, vaker te testen. “De belangrijkste functie van een ‘pretest’ is om de wielerwereld zo vrij van corona te houden als mogelijk. Al vroeg in het seizoen is het nut van die testen bewezen. Wij blijven werken met twee testen, eentje zes dagen voor het begin van een wedstrijd en dan nog eens eentje drie dagen later.”

Italiaanse tijdrijder Affini naar Jumbo-Visma

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft de derde versterking voor volgend jaar binnen. Na de Nederlandse talenten David Dekker (22) en Gijs Leemreize (20) komt ook de Italiaan Edoardo Affini naar Jumbo-Visma. De 24-jarige Affini is tweedejaarsprof bij de Australische ploeg Mitchelton-Scott. Hij moet Wout van Aert bijstaan in de klassiekers.

De Italiaan pakte vorig jaar brons op de tijdrit op het EK in Alkmaar, waar Remco Evenepoel goud veroverde. Affini reed eerder voor de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. “Toen Team Jumbo-Visma belde, wist ik dat dit een mooie kans was”, zegt de Italiaan, die een Nederlandse vriendin heeft. “Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben.”

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet veel potentieel in de Italiaan. “Een renner als Affini voegen wij graag toe aan ons team. Edoardo gaat in de klassiekers Wout van Aert bijstaan en hij krijgt een plek in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Daarnaast is hij een getalenteerd tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding door kan groeien naar de wereldtop in het tijdrijden.”

Benvenuto nella nostra squadra, @edoardo_affini!🇮🇹



🗣 "Hopefully from next season on I will experience great moments in the shirt of Team Jumbo-Visma”



Read more⤵️ Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Lees ook: Onze chef wielrennen: “Evenepoel is meer Ronaldo dan Schotte. Niet zoals Van Aert uit klei en modder opgetrokken”