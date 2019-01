KOERS KORT. McLay sprint naar zege in Herald Sun Tour



30 januari 2019

De Brit Daniel McLay (EF Education First) heeft woensdag de eerste etappe gewonnen in de Herald Sun Tour (Aus/2.1). Na 97,9 kilometer met start en aankomst in Phillip Island haalde hij het in een sprint van de Noor Kristoffer Halvorsen (Sky) en de Nederlander Wouter Wippert (EvoPro Racing). Er nemen geen Belgen deel aan deze vijfdaagse wielerronde. De tweede etappe brengt het peloton donderdag van Wonthaggi naar Churchill.